Ihr Mietwagen steht am Flughafen Málaga schon bereit!

Über uns

Nur fünf Minuten vom Flughafen Málaga entfernt liegt die Del Paso- Autovermietung. Ein kostenloser Shuttlebus bringt Sie vom Terminal zur Vermietungsstation und am Rückgabetag wieder dorthin zurück. Dank unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, was die Ansprüche unserer Kundschaft sind und wie wir zu einem gelungenen Urlaub beitragen können. Wir sind eine eigenständige Mietwagen-Station und kein Zwischenhändler, der nur Provisionen kassiert und dadurch die Mitpreise nach oben drückt. Wir haben unsere eigene Flotte mit modernen Fahrzeugen, welche laufend ersetzt und erneuert wird. Unsere Fahrzeuge befinden sich in einwandfreiem Zustand.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen verschiedene Fahrzeugkategorien an. So können Sie je nach Ihren Bedürfnisseen auswählen. Unsere Kategorie der Kleinwagen beinhaltet sparsame Kleinfahrzeuge, die sich für geringe Platzansprüche eignen. Benötigen Sie etwas mehr Platz, haben wir auch Kombis und Vans im Angebot. Darf es etwa gehobener sein? Sie finden in unserem Angebot auch Limousinen oder Fahrzeuge der Luxusklasse. Wir führen alle gängigen Marken in unserer Flotte und haben diverses Zubehör bereit. Bei der Anmietung können Sie zwischen verschiedenen Paketen wählen, die sich zum Beispiel in der Deckung von allfälligen Schäden oder der Betankungsregelung unterscheiden.

Unsere Preise

Bereits ab einem Euro pro Tag können Sie bei uns einen Mietwagen in einwandfreiem Zustand mieten. Wir garantieren beste Preise für einen Mietwagen in Málaga. Dies ist deshalb möglich, weil wir nicht direkt im Flughafenterminal sind, sondern 5 Minuten davon entfernt. Dies erlaubt uns, Ihnen attraktive Angebote zu offerieren. Am besten buchen Sie direkt über unsere Website delpasocarhire.com/ (Stichwort Mietwagen Malaga Flughafen ). Dort erhalten Sie Bestpreise im Paket.

Ihre Vorteile

Mit einem Fahrzeug von der Del Paso-Autovermietung profitieren Sie von diversen Vorteilen. So sind Versicherung und Steuern in unseren Preisen bereits inbegriffen. Ebenso benötigen Sie keine Kreditkarte, wenn Sie ein Mietfahrzeug reservieren möchten. Sie bezahlen erst bei der Abholung des Fahrzeuges vor Ort. Sie können Ihre Reservation jederzeit stornieren, sollte dies nötig sein. Dank dem direkten Vertragsverhältnis zwischen Ihnen als Mieter und uns als Vermieter entsteht kein kostspieliger Zwischenhandel und Sie profitieren von fairen und attraktiven Preisen.

Erkunden Sie die Costa del Sol und ihre Umgebung

Costa del Sol heißt Sonnenküste auf Spanisch und das ist sie auch. Der sonnige Süden mit über 300 Sonnentagen pro Jahr auf der iberischen Halbinsel ist für sein subtropisches Klima und seine ganzjährig angenehmen Temperaturen bekannt. Málaga liegt in Andalusien und ist ein ganzjährig beliebtes Urlaubsziel. So locken zahlreiche Wandermöglichkeiten, malerische weiße Dörfer, die einmalige Pflanzenwelt oder kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die nicht weit entfernte Alhambra in Granada für einen Ausflug. Dank eines Mietwagens der Del Paso-Autovermietung können Sie unbekümmert einen Ausflug in Angriff nehmen und sind dabei flexibel und unabhängig.