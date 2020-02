Hochwertiger Rioja Wein aus dem Norden Spaniens

Erstklassiger Wein aus drei Gebieten

Das Weinbaugebiet Rioja liegt am Mittellauf des Ebro, circa 50 km südlich von Pamplona, und besteht aus den Teilbereichen Rioja Alavesa, Rioja Alta und Rioja Baja. Auf einer Länge von ungefähr 120 Kilometern und einer Breite von 40 Kilometern erstrecken sich die zahlreichen Rebflächen. Weißer Kalk, eisenhaltige Tonerde und rotgrauer Lehm bestimmen die Böden der Weinbauflächen. In Rioja herrscht ein einzigartiges Mischklima, das von mediterranen, atlantischen und kontinentalen Einflüssen bestimmt wird. Neben hauptsächlich Rotwein wird auch Weiß- und Roséwein sowie Rotling gekeltert. Das eigentliche Zentrum des mit der Denominación de Origen Calificada bewerteten Gebiets ist die Rioja Alta im oberen Teil des Ebrobeckens. Über 40 Prozent der Weinbauflächen sind hier zu finden. In Rioja Alta wachsen Sorten, aus denen frische, leichte Weine von hervorragender Qualität gewonnen werden. Am südöstlichen Rand schließt sich die Rioja Baja an, die dem Flusslauf des Ebro in Richtung Mittelmeer folgt. Weine aus der Region besitzen einen niedrigeren Säuregehalt und höheren Alkoholgrad. Mit rund 20 Prozent Anteil an der Gesamtfläche ist das Gebiet Rioja Alavesa das kleinste der drei Bereiche. Die Reben produzieren ihre Trauben überwiegend an den Südhängen des Areals. Die Weine, welche in Rioja Alavesa gekeltert werden, weisen einen niedrigen Säuregehalt auf.

Rebsorten und Weine des Anbaugebiets Rioja

Die rote Tempranillo ist die dominierende Rebsorte in Rioja. Sie bedeckt etwa die Hälfte der Anbauflächen und verleiht dem rioja wein eine ausgewogene Säure und kräftige Farbe. Die Rebsorte Tempranillo hat einen geringeren Ertrag als die meisten anderen Sorten. Die Beeren sind kleiner als beispielsweise die Trauben der Garnacha und beinhalten relativ viel Säure. Die Tempranillo-Rebe wird häufig mit den Sorten Mazuelo, Garnacha und Graciano verschnitten. Bei den Verschnitten liegt der Anteil an den Trauben der Tempranillo meistens weit über 50 Prozent. Rioja Wein aus Graciano ist sehr alterungsbeständig. Aufgrund dieser Eigenschaft wird die Sorte gern mit der roten Tempranillo verschnitten. In Rioja Baja dominiert die rote Garnacha die Weinhänge des Gebiets. Auch sie gilt als beliebter Verschnittpartner der Tempranillo. Da die Reben vorwiegend auf kalkhaltigen Böden wachsen, lassen sich erstklassige kräftige Weine herstellen. Der Anteil von Lehm im Untergrund sorgt für eine fruchtige Note. Das besondere Klima der Rioja wirkt sich ebenfalls deutlich auf die hervorragende Qualität der Weine aus der Region aus.

Die Geschichte des Weinbaus der Rioja

Die Anfänge des Weinbaus der Rioja lassen sich nachweislich bis ins 11. Jahrhundert datieren. Nachdem Spanien von der Herrschaft der Mauren befreit war, ließen sich im heutigen Anbaugebiet Zisterzienser-Mönche nieder und errichteten Klöster. Sie pflanzten die ersten Rebstöcke und brachten den Weinbau zu einer ersten Blüte. Anfang des 16. Jahrhunderts stellten immer mehr Bauern ihre Betriebe vom Acker- auf Weinbau um. Als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Reblaus zahlreiche Weinbauflächen vernichtete, kamen französische Winzer in die Gegend. Sie fanden in dem Gebiet am Ebro eine optimale Alternative und es kam zu einer neuen Blütezeit, die bis heute andauert. Der Rioja Wein stammt aus einer der fortschrittlichsten Weinbaugebiete der Welt und darf seit 1991 die geschützte Herkunftsbezeichnung DOCa tragen.