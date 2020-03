Worauf man bei dem Leih eines Mietwagens achten muss

Wir geben Tipps, damit nichts schiefgehen kann.

Mietwagen-Angebote, wie beispielsweise von Buchbinder gibt es mittlerweile in jeder größeren Stadt. Der Hintergrund dabei: Braucht man das Auto nicht das ganze Jahr über, lohnt sich Mieten eher als Kaufen oder Leasen. So kann man beispielsweise beim Urlaub an die Nordsee sparen .

Kommt sowohl Leasing als auch Mieten eines Fahrzeugs infrage, sollte man sich über die jeweiligen Vor- und Nachteile informieren. Allerdings ist es nicht immer eine Frage von entweder oder. Wer im Alltag nur einen Kleinwagen besitzt und für einen bestimmten Anlass ein größeres Fahrzeug benötigt, ist mit einem Mietwagen ebenfalls gut versorgt. Was es beim Mietwagen zu beachten gibt, erläutern wir im nächsten Abschnitt.

Welche Voraussetzungen muss ich für einen Mietwagen erfüllen?

Jeder Mietwagen-Anbieter kann ganz individuelle Voraussetzungen haben, unter denen er seine Flotte vermietet. Prinzipiell gilt jedoch, dass der Mieter volljährig und in Besitz eines Führerscheins sein muss. Viele Anbieter setzen dabei eine Grenze fest. So muss man in den meisten Fällen mindestens seit einem Jahr in Besitz des Führerscheins sein.

Es ist durchaus möglich, dass sowohl Mindestalter als auch die Anzahl der Führerscheinjahre bestimmen, welche Fahrzeugklassen als Mietobjekte infrage kommen. Größere Fahrzeuge wie Transporter, Lkws oder SUVs erfordern meistens ein höheres Mindestalter sowie mehr Fahrerfahrung.

Möchte man ein Fahrzeug im Ausland mieten, geht das in der Regel nur dann, wenn man eine gültige Kreditkarte vorweisen kann. Die Kreditkarte muss dabei auf den Namen des Hauptfahrers ausgestellt sein. Auch bei Mietfahrzeugen in Deutschland empfehlen Experten den Besitz einer Kreditkarte, da diese bei einigen Autovermietern Sparpotenzial bietet.

Woran erkennt man eine gute Autovermietung?

Eine Autovermietung zu finden, ist nicht schwer. Doch gerade weil es so viele Anbieter gibt, wissen viele nicht, worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte. Folgende Leistungen sollten angeboten werden:

transparente Gestaltung von Leistungen und Kosten

Kostenloses Stornieren der Buchung

Hinzubuchung verschiedener Serviceleistungen gegen Mehrkosten möglich (z. B. Navigationsgerät oder Sitzerhöhung)

ein adäquater Versicherungsschutz ist inklusive

die Anmietung ist auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich

neben einem Hauptfahrer kann ein Zweitfahrer eingetragen werden

bei Bedarf gibt es einen festen Ansprechpartner vor Ort

One-Way-Miete (Abgabe des Fahrzeugs an mehreren Stationen möglich)

Je nach Jahreszeit wintertaugliche Bereifung

Besondere Tipps für die Mietwagen-Anmietung

Bei der Anmietung selbst als auch bei der Rückgabe des Fahrzeugs sollte immer eine gemeinsame Dokumentation etwaiger Schäden durchgeführt werden. So kann verhindert werden, dass der Mieter für nicht verursachte Schäden aufkommen muss.

Sobald die Nachfrage steigt, steigt auch der Preis für einen Mietwagen. Braucht man das Auto also während der Schulferien, sollte man sich rechtzeitig um die Buchung kümmern. Vor allem Kombis, Cabrios und Minibusse können sonst sehr schnell vergriffen sein.

Möchte man das Fahrzeug nicht nur im Inland fahren, sollte man den Vermieter darüber informieren. Einige Länder können von der Nutzung ausgeschlossen sein oder für die Nutzung im Ausland fallen zusätzliche Kosten an.