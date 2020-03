In unserer hektischen Welt könnte die natürliche Schönheit, die unser Planet zu bieten hat, genau das sein, was unser gestresster Verstand braucht.

Und kein Land bietet mehr von Mutter Natur's Geschenken an als Neuseeland. Von atembreaubenden Bergketten über sonnenverwöhnte Strände bis hin zu riesigen Gletschern ist das Land eine Fundgrube für Ruhesuchende und Hobby-Fotografen.

Dank der Elektronischen Reisegenehmigung, das ETA Neuseeland, is ein Neuseeland Visum leicht zu bekommen und es gibt nichts mehr, was Sie von Ihrem Neuseeland Urlaub abhalten könnte.

Ein wunderbarer Ausgangspunkt, besonders wenn Sie zum ersten Mal in Neuseeland sind, ist der atemberaubende Tongariro Nationalpark auf der Nordinsel. Der Park verfügt über 3 aktive Vulkane (einer davon ist bekannte Mount Doom). Es gibt auch heiße Quellen, kochende Schlammbecken und sogar eine religiöse Stätte der Maori!

Nicht in der Stimmung für einen Vulkan order wandern? Wie wäre es mit Kajakfahren? Besser noch, wie wäre es mit Kajakfahren in einer Höhle? Die Höhlen in Waitomo werden Ihnen sicherlich den Atem rauben. Von Glühwürmchen beleuchtet, wird es sicherlich die Kayakfahrt ihres Lebens.

Neuseeland hat zwar eine große Anzahl von ihnen, besitzt aber natürlich nicht das Monopol der Naturwunder. Wenn Sie alles erschöpft haben, was Neuseeland zu bieten hat, und immer noch Appetit auf mehr haben, finden Sie Schönheit auf der ganzen Welt.

Besuchen Sie zum Beispiel den Heart Shaped Lake in Kerala, Indien. Der See liegt auf einer Höhe von 2100 Metern und ist in der Tat wie ein Herz geformt und sicherlich viele, viele Instagram-Likes wert ist. Ein eVisum für Indien ist auch leicht zu beantragen.

Auch Kanada hat Naturliebhabern viel zu bieten.

Der Moraine Lake im Banff National Park, nur 22 km außerhalb von Alberta ist ein malerischer Ort den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ein unglaublicher natürlicher Anblick, von dem Sie gehört haben, den Sie aber vielleicht noch nicht besucht haben, sind die Niagarafälle. Es gibt Debatten darüber, welche Seite dieses atemberaubenden Wasserfalls besser ist, die kanadische oder die amerikanische. Warum nicht beide besuchen? Dank dem eTA Kanada Antrag und dem ESTA Antrag (USA) sind Visas für beide leicht zu bekommen.

Warum also nicht auf die überfüllten Strände verzichten und stattdessen etwas von der natürlichen Schönheit genießen, die uns alle umgibt? Die Möglichkeiten sind wirklich fast endlos.