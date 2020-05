Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus mit Problemen

Große Verluste

Die Anleger, die vor der Pandemie Aktien von Airbus erworben haben, haben diese sicherlich zu einem deutlich höheren Preis erworben als derzeit dafür nötig wäre. So waren die Airbus Aktien in Folge der Coronavirus-Krise auf dem tiefsten Stand seit über fünf Jahren. Seit Beginn der Pandemie war sogar ein Verlust von zeitweise 64 Prozent zu verzeichnen.

Unter normalen Umständen sind die Aktien des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus auch sehr beliebt, da normalerweise eine gute Dividende ausgezahlt wird. Ursprünglich sollten die Aktionäre für 2019 daher auch eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie erhalten. Somit hätte Airbus hier ca. 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet. Doch diese Auszahlung wurde nun ganz gestoppt, um die Liquidität des Konzerns zu sichern.

Hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft

Doch trotz der hohen Verluste sollte man die Airbus Aktien nicht aufgeben oder einfach vergessen. Denn die Aussichten und Prognosen für die Zukunft dieser Aktien sehen deutlich besser aus als es derzeit den Anschein macht. So hat Airbus die zuvor unterbrochene Produktion in Spanien und in Frankreich (zumindest teilweise) wieder aufgenommen. Damit ist es dem Konzern dann auch wieder möglich, mehr Einnahmen zu akquirieren. Zudem wird die Liquidität durch eine neue Kreditfazilität abgesichert.

So sind auch die Aktien derzeit nicht mehr weiter auf Negativkurs. Der Tiefstwert scheint vorerst überwunden. Somit kann man sich der Airbus Aktie vorsichtig optimistisch annähern, denn auch Analysten raten gerade jetzt dazu, Airbus-Papiere zu erwerben. Denn die Aussichten stehen derzeit relativ gut, dass sich der Kurs der Aktie wieder erholt. Es wird mittel- oder langfristig wieder mit einem Anstieg von etwa 40 bis 45 Prozent gerechnet.

Aktionäre, die bereits Aktien von Airbus haben, sollten also am besten auch damit warten, die Aktien abzustoßen. Denn der Markt wird sich wieder erholen und die (möglichen) Verluste würden somit deutlich geringer ausfallen.