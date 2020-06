Am besten ist es, wenn Sie Ihren nächsten Urlaub in Österreich auf Voyage Privé buchen: Wir halten für Sie die besten Locations zu attraktiven Konditionen bereit.

Traumhafte Umgebung mit Bergen und Tälern, Seen und Wanderrouten

Insgesamt 60 Prozent Gebirgslandschaft sind es, die die Alpenrepublik Österreich zu bieten hat. Damit lässt es sich von den verschiedenen Ausgangspunkten zu abwechslungsreichen Routen inmitten einer teilweise einzigartigen Berglandschaft, die Sie an Almwiesen und Almwirtschaften vorbei, durch Schluchten und Klammen über Bergkämme und durch Wälder an viele Ziele bringen. Dabei können Sie mit etwas Glück seltene Tier- und Pflanzenarten beobachten und bestaunen.

Reich an Baudenkmälern aus der österreichischen Kaiserzeit

Vor allem die Habsburger waren es, die den Ruhm und Glanz Österreichs begründeten. Viele Bauwerke aus der österreichischen Kaiserzeit lassen sich heute noch bewundern, wie Schloss Bellevue in Wien, die Wiener Hofburg, die Kaisergruft und viele weitere einzigartige Denkmäler. Dazu gesellen sich in ganz Österreich romantische Schlösser und versteckte Burgen, Parks und Gartenanlagen, Kirchen und vieles mehr.

Urlaub in Österreich auf Voyage Privé für die ganze Familie buchen

Selbstverständlich liegt Österreich ebenfalls unangefochten auf einem der vorderen Ränge, wenn es um das perfekte Reiseland für die ganze Familie geht. Die Alpenrepublik wartet mit einer Vielzahl an kinder- und familienfreundlichen Angeboten auf, die Kindern jedes Alters einen spannenden und erlebnisreichen Sommerurlaub und den Eltern ab und zu etwas Entspannung zu zweit bieten. Dazu kommt die beinahe schon legendäre Gastfreundschaft der Österreicherinnen und Österreicher. Übrigens gehört zu den Besonderheiten der Republik Österreich, dass Sie in vielen Regionen keine Parkgebühren zahlen oder sogar zu vergünstigten Preisen in Schlösser und Parks Eintritt erhalten. Vor allem Familien mit Kindern wissen diesen besonderen Service sicher sehr zu schätzen.

Von Brauch zu Brauch: in Österreich wird das Brauchtum nach wie vor gepflegt

Bräuche haben in Österreich eine bereits lange Tradition, die vor allem christlich geprägt ist. Da viele Bürger des Landes nach wie vor ihrem Glauben treu bleiben, leben auch die Sitten und Bräuche fort. Als Urlauber können Sie sich ohne weiteres in einen Gottesdienst begeben, Volks- und Traditionsfeste in den Regionen einen Besuch abstatten oder an einer geführten Wanderung entlang mystischer Orte teilnehmen.

Ein Land mit einer wunderbaren Gastfreundschaft

Wer einmal in Österreich seinen Urlaub verbracht hat, weiß die wunderbare Gastfreundschaft der Österreicher und Österreicherinnen ganz sicher zu schätzen. Wo Sie auch unterwegs sind, überall begegnen Ihnen Einheimische, die Ihnen freundlich den Weg zeigen, mit Ihnen ein nettes Gespräch anfangen oder Ihnen auf eine andere Art und Weise weiterhelfen. Genießen Sie es, in Ihrem wohlverdienten Urlaub in Österreich überall willkommen zu sein!

Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub in Österreich auf Voyage Privé

Sie sind an einem erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub in Österreich interessiert? Zögern Sie nicht und suchen Sie Ihren in Österreich auf Voyage Privé! Erleben Sie traumhafte Landschaften, pulsierende Städte, Kunst und Kultur, leckeres Essen und vieles mehr. Die Alpenrepublik freut sich auf Ihren Besuch! Weitere Informationen zum Tourismus in Österreich finden Sie hier.