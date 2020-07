Trotz Corona: Bootsurlaub entlang der 3 schönsten Inseln Kroatiens

Was braucht es für eine Bootstour?

Wer über Erfahrung verfügt und ein Boot selbst steuern kann und darf, dem stehen natürlich Mietboote und Jachten zur Verfügung. Allerdings ist das Steuern durchaus anspruchsvoll und eventuell nicht dazu gedacht, einen entspannten Urlaub zu genießen. So bietet es sich an, eine geführte Tour zu planen. Auf den Buchungsportalen gibt es etliche Angebote, die von kleinen Dreitagestouren bis zu achttägigen »Minikreuzfahrten« reichen. Das Angebot rund um Schiffe und Touren ist vielfältig:

- Schiffe – Ob Katamarane, Segelschiffe, Motorboote oder Yachten: Eine umfangreiche Übersicht zu den besten Bootsangeboten in Kroatien erhalten Nutzer auf der Buchungsplattform Zizoo . Je nach Gruppengröße lässt sich dort bequem ein passendes Boot auswählen. Spartipp: Am günstigsten sind Charterboote in Kroatien bei einer Buchung Samstag bis Samstag.

- Touren – die Touren konzentrieren sich auf die kroatischen Inseln und bieten in der Regel Landgänge mit Touren auf den schönsten Inseln an. Die Touren sind optional, es ist also auch möglich, den Landgang allein zu bestreiten. Viele Touren beginnen mit einer Übernachtung in Dubrovnik und enden später auch dort.

Gerade aktuell ist ein Bootsurlaub natürlich besonders passend. Familien oder befreundete Gruppen können ihren Urlaub gemeinsam planen, indem sie sich gemeinsam ein Boot mit Skipper mieten.

Die beliebtesten Inseln Kroatiens

Welche der beliebtesten Inseln Kroatiens in einer Bootstour inbegriffen sind, hängt natürlich von der gewählten Tour ab. In den Kurztrips mit drei Tagen sind oft nur die nahe gelegenen eingeplant.

Korcula, die Geburtsinsel Marco Polos hingegen ist in fast allein Touren inbegriffen. Auf der Insel steht die Markuskathedrale, erbaut im 15. Jahrhundert, die natürlich während des Landgangs besichtigt werden sollte. Die Insel Hvar, ursprünglich zu Venezien gehörend, bietet ein wunderbares Nachtleben, geizt nicht an natürlicher Schönheit und bietet natürlich auch Strandabschnitte. Zugleich ist es von Hvar nicht weit zu den Pakleni-Inseln. Krk befindet sich im Zentrum der Kvarnerbucht und ist unter Reisenden besonders bekannt. Schon in der Antike war sie als goldene Insel bekannt und diesen Titel hält sie bis heute.

Fazit – Urlaub auf dem Meer

Kroatien wartet und Schiffbesitzer bieten unglaubliche Bootstouren entlang der Küsten Kroatiens und entlang der Inseln an. Das Angebot an Touren ist so vielseitig, dass sicherlich für jeden etwas dabei ist. Warum also nicht mal das Hotel links liegen lassen und statt an einem Ort zu verweilen, auf dem Meer dorthin reisen, wo die Schätze Kroatiens liegen?