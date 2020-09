Hier können Sie beim Sonnenbaden und Schwimmen entspannen, gut essen, sich sportlich betätigen oder das kulturelle Angebot in den Dörfern und Städten Sardiniens nutzen. Durch ihre Lage ist die Insel mit der Fähre sehr gut zu erreichen. Es bestehen Verbindungen nach Korsika, Sizilien und Spanien und zu vielen anderen Häfen im Tyrrhenischen Meer.

Eine schöne Art den Inselurlaub anzugehen ist die Überfahrt mit einer Fähre. Informieren Sie sich vorab über alle Fährverbindungen nach Sardinien. Die Fahrten zur beliebten Mittelmeerinsel finden tagsüber und nachts statt und dauern je nach Gesellschaft, Abfahrtszeit und Route zwischen 5,5 und 12 Stunden. Die Fähren Sardinien transportieren Passagiere und Fahrzeuge und haben an Board verschiedene Services wie TV-Räume, Bars oder Restaurants im Angebot.

Abfahrten nach Sardinien gibt es tagsüber und nachts

Sie können während des Tages oder in der Nacht mit der Fähre nach Sardinien übersetzen. Der Vorteil tagsüber liegt darin, dass Sie das Meer und die Umgebung genießen können. Die Dauer der Überfahrt liegt zwischen 5,5 und 6,5 Stunden und ist damit kürzer als in den Nachtstunden. In der Nacht brauchen Sie mit der Fähre wegen der abweichenden Routen und den verschiedenen Angeboten der Gesellschaften 7 bis 12 Stunden, um Sardinien zu erreichen. Dafür haben Sie nach der Ankunft am frühen Morgen den ganzen restlichen Tag zu Ihrer Verfügung.

Mit dem Auto per Fähre nach Sardinien

Wenn Sie Sardinien mit dem Auto erkunden wollen, können Sie mit einer der angebotenen Fähren auf die Insel übersetzen. Je nach Gesellschaft werden unterschiedliche Unterbringungen angeboten und Sie können eine Kabine oder einen Schlafsessel buchen. Die günstigste Möglichkeit mit der Fähre nach Sardinien überzusetzen, ist die Deck-Passage. Während der Reise können Sie die Services an Board in Anspruch nehmen und sich in den Gemeinschaftsräumen aufhalten. Je nach Gesellschaft stehen außerdem Bars, TV-Räume, Restaurants oder Spiel-Räume zur Verfügung.