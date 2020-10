«Mardi Gras» soll im Februar mit großer Glasfront auslaufen

Miami (dpa/tmn) - Das neue Kreuzfahrtschiff «Mardi Gras» von Carnival Cruise Line wird eine riesige Fensterfront mit Blick auf den Ozean bekommen. Das kündigte die Reederei an, die derzeit wegen der weltweiten Corona-Lage keine Seereisen anbietet. Die Auslieferung des Schiffes hatte sich bereits vor der Pandemie verzögert: Sie war zunächst für August 2020 geplant gewesen, dann für November - jetzt soll es am 6. Februar 2021 soweit sein. Die «Mardi Gras» mit Platz für 5200 Passagiere wird in der Meyer Werft in Turku gebaut. Als erstes US-Kreuzfahrtschiff wird sie mit Flüssiggas (LNG) angetrieben.

Sechs neue Lufthansa-Sommerziele auf der Langstrecke

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Die Lufthansa nimmt zum Sommer 2021 sechs neue Langstreckenverbindungen zu Urlaubszielen in den Flugplan auf. Von Frankfurt aus geht es ab Ende März nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie nach Mombasa in Kenia und weiter nach Sansibar in Tansania. Anfang Juni 2021 folgt dann eine Verbindung nach Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Auch Mauritius und die Malediven (Malé) kommen hinzu: Diese bisherigen Winterziele fliegt Lufthansa nach eigenen Angaben erstmals auch in der Sommersaison an.

Stubaier Gletscher eröffnet Skisaison

Neustift (dpa/tmn) - Das Skigebiet Stubaier Gletscher hat für den Winter 2020/21 den Betrieb aufgenommen. Zum Saisonstart (2. Oktober) stünden die Abfahrten am Daunferner und vier Liftanlagen zur Verfügung, teilte der Betreiber mit. Der Stubaier Gletscher ist das größte Gletscherskigebiet Österreichs. Aufgrund seiner Höhe - die Bergstation Wildspitze liegt auf 3210 Metern - ist dort besonders lange Wintersport möglich. Das Bundesland Tirol, in dem das Stubaital liegt, ist derzeit aber auch Corona-Risikogebiet, und es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. (www.stubaier-gletscher.com)

