Winterurlaub in Deutschland

Wandern, Skifahren, Radfahren

Wer sich gern an der frischen Luft bewegt, der muss auch vor eisigen Temperaturen nicht zurückschrecken. In den bayerischen Alpen, im Sauerland oder dem Thüringer Wald warten Pisten und Loipen darauf, von Wintersportlern erobert zu werden. Der Vorteil an Urlaub im eigenen Land: Die Anfahrtszeiten sind verhältnismäßig kurz und Sie können fast jeden Ort mit dem eigenen Auto erreichen. Sperrige Gegenstände wie Ski-Ausrüstung oder Schlitten lassen sich leicht mit Hilfe einer an der Dachreling angebrachten Dachbox transportieren. Solche Dachboxen sind beispielsweise hier erhältlich und haben den Vorteil, dass Gepäck auf das Autodach ausgelagert werden kann, sodass im Innenraum ausreichend Platz für die Passagiere besteht.

Urlauber, die der Geschwindigkeit des Skifahrens weniger abgewinnen können, finden möglicherweise Entspannung beim Schneeschuhwandern. Dabei schnallen Sie sich besondere Schneeschuhe unter die Wanderschuhe, die verhindern, dass Sie im Tiefschnee einsinken.

Passionierte Radfahrer müssen auch im Winter ihr Bike nicht in der Garage einstauben lassen. Wer einige Hinweise zum Fahren bei Schnee und Glätte beachtet, wird auch in der dunklen Jahreszeit Freude an der Bewegung haben. Insbesondere im Winter ist es wichtig, durch einen Helm und funktionierendes Licht ausreichend vor Unfällen geschützt zu sein.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung

Kälte und Nässe führen oftmals dazu, dass Menschen sich lieber in den eigenen vier Wänden aufhalten, als sich draußen zu bewegen. Nicht wenige entfliehen dem kalten Wetter durch einen Ausflug auf die Kanaren oder ähnliche Destinationen. Mit der richtigen Funktionskleidung sind Sie hierzulande jedoch jeglicher Witterung gewachsen. Sie werden sehen: Auch dem deutschen Winterwetter lässt sich einiges abgewinnen.

Funktionskleidung hat den Zweck, bei körperlicher Betätigung die Körpertemperatur optimal zu regulieren. Das bedeutet, dass Sie weder auskühlen noch übermäßig schwitzen. Die Kleidung sollte außerdem atmungsaktiv sein – das bedeutet, dass sie die Feuchtigkeit nach außen transportiert. Außerdem hält sie Regen und Schnee ab und sorgt für Komfort und Beweglichkeit. Idealerweise konzipieren Sie Ihr Aktivoutfit im Zwiebelprinzip, d.h. Sie tragen mehrere Schichten übereinander – von Funktionsunterwäsche über ein Langarmshirt bis hin zu wasserabweisender Jacke und Hose. Bei besonders kalten Temperaturen ergänzen Sie dazwischen beliebig viele wärmende Kleidungsschichten.

Lohnende Destinationen für Städtereisen im Winter

In der brütenden Sommerhitze von einer Sehenswürdigkeit zur anderen zu laufen ist nichts für Sie? Dann könnten Sie eher der Typ Urlauber sein, der Städtereisen im Winter unternimmt. In Deutschland gibt es viele wunderschöne Städte, die in winterlicher Atmosphäre erst ihren ganzen Reiz entfalten. Nutzen Sie diese Jahreszeit, um beispielsweise im Schneegestöber durch die barocke Altstadt Dresdens zu schlendern und besuchen Sie die vielen Museen, Kirchen und Galerien. Nicht unweit befindet sich außerdem das Schloss Moritzburg, das als Kulisse für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ diente, einen der bekanntesten Weihnachtsfilme aller Zeiten.

Weiter nördlich gelegen bietet Lübeck eine perfekte Mischung aus Natur- und Städteurlaub. Seit 1987 UNESCO-Weltkulturerbe besticht Lübeck mit einer einmaligen mittelalterlichen Altstadt, die auf einer kleinen Insel zwischen Trave und Elbe-Lübeck-Kanal liegt. Von hier aus können Sie leicht einen Abstecher an die Ostsee unternehmen und bei einer Strandwanderung Stille und Meeresrauschen genießen.