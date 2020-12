Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in NRW

Mitten im Wald

Weg von der rückenschonenden Federkernmatratze hin zu Isomatte und Schlafsack. Und das mitten im Wald . Und zwar nicht in einem Zelt, sondern in einer, einem Hochsitz sehr ähnlichen Schlafkanzel am Rande eines Hirschreviers. Das ist ein absolutes Naturerlebnis , besonders während der Brunftzeit bei den Hirschen. Vielleicht ist dabei nicht unbedingt an einen erholsamen Schlaf zu denken, doch dafür kommen Abenteurer im „Wildwald Vosswinkel“ bei Arnsberg auf ihre Kosten. Richtig ausgestattet wird die Nacht zum Tag und jeder wird erstaunt sein, was es da alles zu entdecken gibt. Um nachtaktive Tiere wie Dachse, Füchse, Waschbären, Wildschweine und Marderhunde zu beobachten, eignet sich ein Nachtsichtgerät. Was früher nur dem Militär zugänglich war, kann man heutzutage einfach online kaufen. Die offizielle Pulsar Website bietet eine große Auswahl an hochwertigen Nachtsichtgeräten. Hier gibt es spezielle Wärmebildgeräte für die Jagd zu kaufen aber eben auch digitale Nachtsichtgeräte, die man ebenso für die Beobachtung am Tag nutzen kann.

Doch der Wildwald Vosswinkel bietet noch mehr. Neben anderen skurrilen Schlafplätzen wie dem Ziegenhotel oder dem Schäfchenwagen kann man die Nacht in einem Baumzelt verbringen und freischwebend zwischen alten Buchen dem nächtlichen Treiben im Wald beiwohnen.

Eine ungewöhnliche Herberge im Pott

So bezeichnet sich das „Parkhotel“ in BernePark Bottrop am Emscher Radweg gerne selbst. Warum? 2010 verwandelte sich der BernePark mithilfe nationaler Künstler im Rahmen eines Kunstprojektes in eine offene Parkanlage.

Das Parkhotel ist Teil dieses Projektes und bietet mit seinen Betonröhren ungewöhnliche und seltene Übernachtungsmöglichkeiten an. Übernommen wurde das Übernachtungskonzept vom österreichischen Künstler Andreas Strauss.

Die Röhren bieten auf einer Länge von drei Metern und einem Durchmesser von 2,40 m ausreichend Platz für die Utensilien des Radfahrers oder Wanderers und einen entsprechenden Schlafkomfort und sorgen gleichzeitig für ein klein wenig Abenteuergefühl. Ganz besonders ist hier die Preisgestaltung, denn in dieser außergewöhnlichen Herberge sind nicht nur die Unterkünfte ungewöhnlich, sondern auch die Abrechnung. Jeder bezahlt nach seiner Übernachtung den Preis, den er für angemessen hält. Dafür gibt’s einen riesigen Daumen hoch.

Foto: Max van den Oetelaar on unsplash

Zelten im Zoo

Fast jedes Kind geht gerne in den Zoo und auch für viele Erwachsene ist ein Zoo mindestens einmal im Jahr einen Besuch wert. Wer allerdings den besonderen Zoobesuch erleben möchte, der fährt nach Köln und verbringt dort seine Nacht in einem Zelt unter exotischen Tieren. Nach einem gemütlichen Grillfeuer beginnt die Führung zu den Eulen, Tigern und anderen nachtaktiven Bewohnern des Zoos. Zelte für das Zoo-Abenteuer können selbst mitgebracht oder aber im Zoo ausgeliehen werden.

Foto: Photo by Jaël Vallée on Unsplash

Abenteuer Baumhaus

Wer hat nicht als Kind vom eigenen Baumhaus geträumt oder sogar eines gebaut – sei es nun mit Freunden oder den Eltern. Für uns Erwachsene kehren Kindheitserinnerungen zurück und für unsere Kinder werden Träume wahr beim Übernachten in einem echten Baumhaus in NRW am Sorpesee. Hier geht es schon recht komfortabel zu, denn die Häuser sind mit Küche und Bad ausgestattet. Dennoch schläft man in den Bäumen und erlebt auf rund 55 m² direkt am Seeufer vielleicht doch das eine oder andere kleine Abenteuer.

Auch im V-Hotel in Bonn im Kottenforst findet man Baumhäuser, die zum Übernachten und Eichhörnchen beobachten einladen. Der Kottenforst als einstiges Jagdrevier des kölnischen Kurfürsten Clemens August I. bietet Familien, Wanderern und Spaziergängern eine außerordentliche Vielfalt an Landschaften und Wanderwegen. Die Häuschen verfügen neben gemütlichen Betten auch über eine Dusche und WC, Heizung, TV und W-LAN. Außerdem kann man den Abend zwischen den Eichhörnchen auf seiner eigenen kleinen Terrasse verbringen.

Fazit

Es muss nicht immer die große weite Welt sein. NRW hat so viel zu bieten und es ist so viel wertvoller alle 2 bis 3 Monate einmal für ein paar Tage dem Hamsterrad zu entfliehen, als 12 Monate lang auf den einen Jahresurlaub zu warten. Regelmäßige Auszeiten laden die Batterien wieder auf und geben neue Kraft.