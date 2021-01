Wie funktioniert ein Raketenofen?

Im Prinzip ist der Raketenofen ein recht einfach konstruierter Ofen. Er besteht meist aus einem L-förmig verlaufenden Rohr, in das Brennstoff (Holzkohle oder auch Holz) eingesetzt wird. Er verbrennt, durch den im Rohr entstehenden Luftstrom, äußerst effektiv. Am oberen Ende tritt die Hitze dann direkt unter der Kochfläche aus. Ein Raketenofen ist sehr leistungsstark; mit nur 200 Gramm Holzkohle lässt sich eine Mahlzeit zubereiten. So gilt der Raketenofen als optimaler Outdoor-Kocher. Weitere Informationen die Ihnen ggf. den Kauf oder den Eigenbau eines Raketenofens erleichtern, finden Sie im folgenden Artikel.

Von Allgemeine Zeitung