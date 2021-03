Sommerurlaub 2021? Sicher fliegen in Corona-Zeiten

Und auch die Reisebranche selbst teilt diesen Traum; so erwartet der Flughafen Düsseldorf ab Ostern wieder mehr Flugverbindungen und hat zudem in diesem Monat angekündigt, ab 2. Juli auch Flüge der Airline Egyptair anbieten zu wollen. Damit könnten Reisende dreimal pro Woche direkt von Düsseldorf nach Kairo fliegen.

All dies hängt natürlich von den Entwicklungen der Infektionszahlen und den damit zusammenhängenden Schutzmaßnahmen ab. Aber selbst, wenn bis dahin Reisen ins Ausland auch ohne Quarantäne- und genereller Testpflicht wieder möglich sein sollten, besteht das Risiko einer Infektion im Urlaub nach wie vor.

Sich selbst und andere Schützen

Wir verraten Ihnen, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen Sie die Gefahr einer Ansteckung minimieren können. Es ist wichtig, dass Sie Abstand zu anderen halten, Mund- und Nasenschutz tragen und sich die Hände desinfizieren.

Ausreichend Abstand halten

Achten Sie auf dem gesamten Flughafengelände darauf, die nötigen Abstände zu anderen Personen einzuhalten und somit Ansteckungsrisiken zu minimieren. Im Check-in Bereich, der Sicherheitskontrolle und an der Gepäckausgabe werden zwar überall Hinweisschilder und Markierungen an den Mindestabstand von 1,5-Metern erinnern, es ist aber auch in allen anderen Bereichen, wie den Toiletten, den Wartebereichen am Gate oder den Flughafen-Shops, wichtig die Abstände zu den Mitreisenden und Crew-Mitgliedern einzuhalten.

Foto: Foto von Anna Shvets von Pexels

Genügend Masken einpacken

Weiterhin ist es wichtig, sich für die Reise mit ausreichend FFP2-Masken und/oder OP-Masken einzudecken. Denn an allen Flughäfen gilt Masken-Pflicht für den gesamten Abfertigungsbereich. Dazu gehören nicht nur die öffentlichen Bereiche wie die Terminals, sondern auch die Transportmittel wie Shuttle Busse oder Züge. Im Flugzeug selbst ist das Tragen von Masken ebenfalls vorgeschrieben. Tragen Sie Ihre Maske durchgehend und setzen Sie sie nur ab, wenn Sie zwingend müssen (beispielsweise um etwas zu trinken oder zu essen). Dies ist insbesondere im Flugzeug wichtig, da es dort fast unmöglich ist, die nötigen Abstände einzuhalten.

Hände und Oberflächen desinfizieren

Auch Desinfektionsmittel sind für den persönlichen Schutz unverzichtbar und sollten in ausreichender Menge mitgeführt werden. Empfehlenswert sind sowohl Hand-Desinfektionsgels, als auch Hygienetücher, mit denen Oberflächen gereinigt und desinfiziert werden können. Vermeiden Sie es möglichst ganz, Gegenstände wie Türgriffe, Aufzugtasten oder Bargeld zu berühren, reinigen Sie sich regelmäßig die Hände und fassen Sie sich nicht ins Gesicht.

Diese Reise versichern lassen

Zu guter Letzt sollten Sie sich mit einer Reiseversicherung vor eventuellen finanziellen Ausfällen schützen. Denn die aktuelle Lage bleibt eher undurchsichtig und die Entwicklungen in den kommenden Monaten lassen sich nur schwer abschätzen. Es können jederzeit neue Maßnahmen in Ihrem Reiseziel angekündigt werden, die gebuchte Airline Ihre Flüge streichen oder andere unvorhergesehene Geschehnisse Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Achten Sie deshalb schon bei der Reisebuchung auf einen ausreichenden Schutz, welcher idealerweise Reiserücktritte, Reiseabbrüche und eine Auslandskrankenversicherung abdeckt. Viele Versicherungsunternehmen haben derzeit auch spezielle Corona-Reiseschutz-Bausteine hinzugefügt, damit man bei auferlegter Quarantäne nicht auf den Reisekosten sitzen bleibt. Sollte Ihre Reise durch den Veranstalter abgesagt werden sollte, können Sie sich übrigens die Kosten für eine Reiserücktrittsversicherung anteilig erstatten lassen .

Die Fahrt zum Flughafen planen

Um weitere Personenkontakte auf der Fahrt zum Flughafen zu vermeiden, ist es ratsam, mit dem eigenen Auto zum Flughafen anzureisen. Im Vergleich zu einer Anreise zu öffentlichen Verkehrsmitteln können Sie damit weitere Risiken minimieren.

Um am Flughafen Düsseldorf, stressfrei und dennoch günstig parken zu können, ist es empfehlenswert, sich vorab über die Parkplatzgegebenheiten am Flughafen zu informieren und auch privat betriebene Parkplätze in Betracht zu ziehen. Sie können bereits online einen Parkplatz am Flughafen Düsseldorf buchen .

Valet Parken am Flughafen

Gerade in der aktuellen Corona-Situation bewährt sich das sichere Valet Parken. Bei diesem Service übergibt man das eigene Auto direkt am Terminal einem Mitarbeiter des Parkplatzbetreibers, welcher dieses dann auf einem gesicherten Parkplatz in der Nähe parkt. Bei der Rückkehr werden Sie dann vom Fahrer erwartet, und nachdem Sie Ihr Auto zurück in Empfang genommen haben, können Sie sofort die Heimreise antreten.

Aufenthaltszeit am Flughafen minimieren

Das Flughafengelände birgt durch die hohe Ansammlung von Reisenden zahlreiche Risiken, sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Wer per App oder Browser bequem von zu Hause eincheckt und so schon Sitzplätze reserviert, spart nicht nur viel Zeit am Abflugtag, sondern vermeidet gleichzeitig die Menschenansammlungen vorm Schalter.

Nach der Landung sollte am Zielflughafen so schnell wie möglich das eigene Gepäck abgeholt und anschließend das Flughafengebäude auf direktem Weg verlassen werden. Bei einer Pauschalreise ist der Transfer zur Unterkunft meist schon geregelt; Individualreisende sollten sich am besten schon vor der Abreise informieren, wo Bushaltestellen oder Autovermietungen zu finden sind.

Bitte bedenken Sie trotz allem, dass durch COVID-19 momentan überall auf der Welt Ausnahmesituationen herrschen und es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen kann. Bringen Sie ausreichend Zeit mit und zeigen Sie Verständnis – dann können Sie nicht nur sicher, sondern auch entspannt in den Urlaub starten.