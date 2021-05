Drachenbronn (dpa/tmn) - Auch das französischen Elsass hat nun einen Baumwipfelpfad. Die Anlage besteht aus einem 1050 Meter langen hölzernen Pfad und einem 29 Meter hohen Turm samt Rutsche, wie die Erlebnis Akademie (eak) mitteilt. Gäste erfahren Wissenswertes über die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Baumwipfelpfade werden immer beliebter. Es gibt sie in zahlreichen Regionen auch in Deutschland - zum Beispiel im Bayerischen Wald, am Edersee, auf der Insel Rügen oder über der malerischen Saarschleife.

Kreuzfahrt: Tui Cruises schickt «Mein Schiff 2» nach Mallorca

Hamburg - Nach der verlängerten Wintersaison auf den Kanaren wird die «Mein Schiff 2» künftig von Mallorca aus in See stechen. Ab dem 17. Juni geht es für das Kreuzfahrtschiff ins westliche Mittelmeer, teilte Tui Cruises mit. Zur Auswahl stehen zwei siebentägige Routen ab Palma. Angelaufen werden spanische Ziele wie Barcelona, Valencia, Málaga und Cádiz. Auch Aida Cruises will vom 10. Juli an wieder von Mallorca aus ins Mittelmeer fahren.

Finnland: Helsinki Biennale lockt bis September

Helsinki - Noch bis Ende Juni lässt Finnland keine Touristen einreisen, doch für ein besonderes Kunstevent bleibt noch bis in den Spätsommer Zeit: Die Helsinki Biennale findet vom 12. Juni bis zum 26. September 2021 auf der Insel Vallisaari im finnischen Schärengarten statt, wie Visit Finland informiert. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung wegen Corona verschoben. In diesem Jahr soll es nun Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen geben. Mehr als 40 internationale Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke, von denen ein Drittel im Freien zu erleben sein wird.

