Ausrüstung für das Pferd und den Reiter - was darf nicht fehlen?

Zur Grundausstattung des Pferdes zählen Halfter, Zaumzeug, Sattel, Steigbügel sowie Putzbox mit Bürsten und Hufkratzer. Ebenso wichtig ist eine Schweißdecke. Sie sollte saugfähig, klimatisierend, robust, pflegeleicht und waschbar sein. Zur Reitausrüstung gehört zudem eine hochwertige Kleidung. Sie optimiert das Reiterlebnis und sorgt dafür, weder zu viel zu schwitzen noch zu frieren. Sie sollte bequem und sicher sein. Nicht fehlen dürfen:

Reithose: Die Reithose ist ein wichtiger Teil der Reitbekleidung. Sie sorgt im Sattel für sicheren Halt und schützt sowohl Reiter als auch Pferd vor unangenehmen und schmerzhaften Reibungen. Eine scheuernde Hose aufgrund der Nähte an den Innenschenkeln kann Ihnen den Reitspaß ziemlich verderben.

Reiterweste, Vliesjacke oder Steppjacke: Eine Schutzweste kann beim Sturz vom Pferd beispielsweise Rippenbrüche verhindern. Daneben gibt es multifunktionale Outdoor-Jacken.

Helm: Er ist selbst bei den vermeintlich sanftmütigsten Pferden das absolute Must-have, denn er schützt den Kopf vor zum Teil schwerwiegenden Verletzungen. Ganz gleich, auf welchem Pferd Sie reiten, Sie können einen Sturz niemals ausschließen. Auch ruhige Pferde können erschreckt werden und durchgehen. Achten Sie darauf, dass der Helm fest sitzt, nicht rutscht und mit einem Riemen verschließbar ist.

Reitstiefel: Sie schützen die Füße und bieten in den Steigbügeln besseren Halt. Ein Absatz sorgt dafür, dass sie im Steigbügel nicht durchrutschen. Die glatte Oberfläche lässt sich mühelos von Schmutz, Staub, Schnee oder Matsch befreien. Alternativ können Sie auch Stiefeletten tragen.

Eventuell sollten auch Handschuhe nicht fehlen: Reiter mit empfindlichen Händen bekommen durch die Zügel schnell Blasen und Scheuerstellen an den Händen. Reithandschuhe ermöglichen zudem einen sicheren Grip am Zügel.

Fazit

Reiten ist gesund. Dies liegt nicht nur an der frischen Luft. Auch sehr kleine Muskeln, die normalerweise nicht gut erreicht werden, werden hierbei aktiviert. Wenn Sie auf dem Rücken des Tieres sitzen und durch die Landschaft streifen, werden Sie merken, wie Sie die Bewegungen des Pferdes mit Ihrem Körper ständig ausgleichen. Reiten erhöht die Beweglichkeit, stabilisiert den Rumpf und die Bauchmuskulatur, stärkt den Rücken und kann zudem die verschiedensten Beschwerden vorbeugen, beispielsweise einen Bandscheibenvorfall. Auch auf die Psyche hat das Reiten eine sehr wohltuende Wirkung. Dabei fällt es nicht schwer, abzuschalten und Stress abzubauen. Doch bei allen Vorteilen sollte die passende Reitbekleidung nicht fehlen, um komfortabel und sicher zu reiten. Wer an Turnieren teilnehmen möchte, muss sich ohnehin in korrekter Turnierkleidung präsentieren, damit er zum Turnier zugelassen wird.