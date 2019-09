Die wichtigsten Informationen zur Jagd – für Neugierige und Jäger!

Nur so kann man ein wirkliches Verständnis aufbringen, was man isst und einen kleinen Bezug zum Tier herstellen. Der durchschnittliche Jäger ist etwa 42 Jahre alt und lebt auf dem Land. Menschen, die in der Stadt leben, sind meist nicht am Jagen interessiert.

Voraussetzungen zum Jagen!

Um in Deutschland jagen zu dürfen, müssen Sie zuerst eine Jagdprüfung abschließen und all die gesetzlichen Vorschriften beachten, in welchen Gebieten man welche Tiere jagen darf.

Welche Arten von Jagd gibt es?

Fälschlicherweise verbinden viele Menschen mit der Jagd das Sitzen auf einem Hochstuhl und damit einhergehend eine unendliche Zeit darauf zu warten, bis das Wild endlich vor dem Gewehr erscheint.

Doch daneben gibt es noch viele andere Arten, das Wild zu jagen.

Zuallererst unterscheidet man zwischen einer Einzel- und einer Gesellschaftsjagd. Bei der Gesellschaftsjagd sind meistens vier Personen beteiligt. Diese Jagden finden nur zu bestimmten Zeiten im Jahr statt und sorgen somit nur in diesem Zeitraum für einen erhöhten Stresspegel bei den Tieren. Nach diesen Tagen ziehen sich die Jäger wieder zurück, sodass das Wild wieder in Ruhe leben kann. Dadurch kann sich die Tierwelt erholen.

Im Vergleich zu einer Einzeljagd ist eine Gemeinschaftsjagd häufig besser, da diese immer wieder stattfindet und so die Tiere ständig unter Stress stehen.

Wenn Sie sich Informationen zum Thema Jagen von Meerestieren einholen möchten, dann könnte Sie dieser Artikel interessieren: https://www.azonline.de/Welt/Wissenschaft/3943365-Fangquoten-veroeffentlicht-Japan-macht-wieder-Jagd-auf-Delfine .

Drückjagd

Die meisten Jäger entscheiden sich für die Drückjagd, da bei dieser Methode das Wild unter wenig Stress gejagt wird. Viele Jäger betonen, dass die Jagd wichtig ist, damit sich der Wildbestand reguliert – das bedeutet, dass der Mensch zwar in die Natur eingreift, aber es zum Wohle des Waldes und der Tiere geschieht.

Eine Drückjagd wird meist in der Gemeinschaft ausgeführt: So steht bei dieser Form nicht unbedingt das Jagen an erster Stelle, sondern auch die Gesellschaft sowie das Beisammensein mit den anderen Jägern.

Viele Personen beziehen bei der Jagd nicht nur ihr eigenes Revier, sondern auch das benachbarte Gebiet mit ein. Der Grund ist hierbei, dass sie so alle Grenzbereiche effizient bejagen können.

Folgende Fragen müssen vor der Jagd geklärt werden:

- Welche Fläche soll bejagt werden?

- Wie viele Standplätze braucht es und wie groß sollte somit das Team sein?

- Sind die Standplätze sicher und übersichtlich?

Bei der Drückjagd begeben sich die Jäger an Wildwechselpässe und warten dort bis die Tiere erscheinen. Das Wild wird in seinem natürlichen Verhalten wenig beeinflusst, da es weder getrieben noch durch schnelle Bewegungen verscheucht wird.

Um mehr Informationen zum Thema Drückjagd in Erfahrung bringen zu können, ist diese Grafik sehr hilfreich.

Treibjagd

Im Gegensatz zur Drückjagd wird diese Art vor allem auf offenen Wiesen, Feldern und kahlen Waldlichtungen gemacht. Bei dieser Form wird nicht auf das Wild gewartet, sondern es mithilfe von Lärm und lauten Geräuschen aufgetrieben.

Wie hoch sind die Jagdkosten?

Studien zeigen, dass Jäger über 5.000 € pro Jahr in ihr Hobby investieren. Einen Großteil der Kosten machen die Pacht sowie die Kosten für die Waffen aus. Daneben ist auch die Investition in eine gute Jagdkleidung sowie in die richtige Munition wichtig.

Personen, die regelmäßig jagen gehen, müssen somit mit hohen Kosten pro Jahr rechnen. Auf LivingActive erhalten Sie eine detaillierte Kostenaufstellung.

Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei einer Jagd wichtig?

Auch, wenn Sie auf das Wild konzentriert sind, sollten Sie immer ein Auge auf den Boden haben. So kann der häufigste Unfallgrund, der des Sturzes, vermieden werden. Als Jäger müssen Sie auf eine geeignete Schutzkleidung achten. Gegen Keilerangriffe beispielsweise helfen nur gute Sauenschutzhosen.

Fazit!

Auf die Jagd gehen und Pilze sammeln sind für viele Menschen bedeutende Hobbys. Wenn Sie sich für das Jagen interessieren, dann sollten Sie sich vorher ausgiebig informieren.

Beachten Sie, dass Sie nur in ausgewählten Revieren und nur zu bestimmten Zeiten (Einhaltung der Schonzeiten) jagen dürfen.