Nachhaltige Entsorgung

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit – immer häufiger taucht dieser Begriff auf und wird nicht selten recht salopp verwendet. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Ganz einfach erklären kann man Nachhaltigkeit als ein Prinzip, mit welchem vorhandene natürliche Ressourcen geschont werden. Die meisten assoziieren den Begriff mit Umweltschutz.

Eigentlich stammt der Begriff tatsächlich aus der Forstwirtschaft, wo es ganz konkret darum ging, in einem Wald nur so viele Bäume zu fällen, wie in absehbarer Zeit nachwachsen können. Das Prinzip wurde übernommen und erweitert. So spricht man von Nachhaltigkeit in Bezug auf alle natürlichen Ressourcen unserer Erde und bezeichnet damit Wege und Mittel, die dafür sorgen, dass nicht mehr an Ressourcen verbraucht wird, als auf der Erde vorhanden sind und in kurzer Zeit wiedergewonnen werden kann. Dazu gehören zum Beispiel auch Möglichkeiten aus angeblichem Müll und Abfall neue Gegenstände oder Energie zu gewinnen. In der Berliner Startup Szene ist zu diesem Thema seit einiger Zeit ein starkes Wachstum an nachhaltigen Ideen zu verzeichnen. So hat sich zum Beispiel das Berliner Startup „ entsorgo “ als digitale Buchungsplattform in vielen deutschen Städten, darunter auch Billerbeck etabliert und sorgt dafür, dass Vertriebsaufwendungen, Besichtigungen und ein großer logistischer Aufwand entfallen und Kunden deutschlandweit einen Container oder eine Entrümpelung online buchen können.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit – geht das?

Ohne es zu merken hat die Digitalisierung Einzug in unseren Alltag gehalten und bestimmt nach und nach immer mehr das Leben. Aufzuhalten ist dieser Trend nicht mehr. Doch wie vertragen sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit miteinander?

Es ist nicht zu übersehen, dass die zwei großen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine große Rolle in unserem Leben spielen. Auf der einen Seite wird unsere Welt immer digitaler, sei es nun in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft. Sie macht vor keinem Aspekt unseres Lebens wirklich halt, ohne dass uns das dies den Menschen tatsächlich bewusst ist. Auf der anderen Seite müssen wir immer klarer erkennen, dass unsere Art zu leben zu großen negativen Folgen für unseren Planeten geführt hat und immer noch führt. Die große Herausforderung unserer Zeit ist es, digitale Innovationen und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Dazu eigenen sich große Konzepte wie nachhaltige Stadtentwicklung und Kreislaufwirtschaft genauso wie die Ideen kleiner Startups aus Berlin.

Nachhaltigkeit in der Entsorgung

Das klassische Konzept des Recyclings ist schon lange bekannt. Doch auch das Upcycling setzt sich immer mehr durch und hat in der Do-it-yourself – Szene einen hohen Stellenwert eingenommen.

So bekommen alte Materialien, die noch vor ein paar Jahren in den Müll gewandert wären, eine neue Funktion verliehen. Der Trend findet besonders in der Textilindustrie Anwendung, wo man aus Feuerwehrschläuchen Kleidungsstücke herstellt oder Plastikflaschen zu Handtaschen weiterverarbeitet. Doch das ist noch längst nicht alles. Aus Autoreifen entstehen ganze Gebäude, und Europaletten, Weinkisten und Schiffsplanken werden zu Möbelstücken umfunktioniert. Die Kreativität kennt keine Grenzen und genau das ist es, was die klugen Köpfe in dieser Branche ausmacht.

Foto: Photo by Johann Siemens on Unsplash

Ist die Politik gefragt – oder jeder selbst?

Anlässlich des Erdüberlastungstages am 22. August 2020 forderte die Alba Group, bei der es sich um einen der führenden Dienstleister im Bereich Recycling und Rohstoffversorgung handelt, die Politik auf, eine gesetzliche Mindestquote für den Recyclingeinsatz festzulegen. Damit fordert die Alba Group nach eigenen Worten „ein bestimmteres und zügigeres Handeln“ von der Politik, um das Recycling und das Schließen von Stoffkreisläufen voranzutreiben, anstatt an den bestehen linearen Wirtschaft festzuhalten.

Doch auch jeder einzelne ist hier gefragt. Und zumindest bei der Generation Y – den sogenannten Millennials und den Folgegenerationen scheinen sich gewisse Veränderungen zu etablieren, was sich unter anderem wie bereits oben erwähnt auch in der Berliner Startup-Szene widerspiegelt.

Nicht jeder wird zukünftiger Startup-Gründer mit einer nachhaltigen Entsorgungs- oder Recycling Idee werden. Dennoch bevor man mit dem Finger auf die große Politik verweist, kann im eigenen Umfeld täglich für mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein gesorgt werden.