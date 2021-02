Strom sparen im Alltag: eine Win-win-Situation für Umwelt und Verbraucher

Noch viel schöner ist Stromsparen natürlich, wenn sich die eigenen Maßnahmen zum Abschluss der Stromrechnungen auszahlen. Mit dem eingesparten Geld lässt sich eine Menge unternehmen. Wir geben Ihnen Tipps, um effektiv im Alltag Strom zu sparen, und verhelfen Ihnen zu einer positiven Energiebilanz . Strom sparen, aber wie? Wir geben die Antworten.

Einen günstigen Stromanbieter wählen

Zugegeben, Strom spart man mit einem günstigen Stromanbieter nicht unbedingt, bares Geld dafür jede Menge. Wenn Sie einen unabhängigen Stromvergleich nutzen , dann kommen Sie in den Genuss der günstigsten Anbieter.

Bei den Heizkosten sparen

Den größten Anteil an den Aufwendungen für Strom nehmen die Heizkosten ein. Doch die gute Nachricht ist: Hier lässt sich trefflich sparen. Zunächst hilft es, die Heizung nur für die Zimmer zu verwenden, in denen es wirklich notwendig ist. Beispielsweise braucht das Schlafzimmer nicht wirklich erhitzt zu werden, denn nach Studien schläft es sich bei 16 bis 18 °C ohnehin am besten. Manche Sparer sind sogar dazu übergegangen, das Heizen auf das Wohnzimmer zu beschränken.

Damit keine Energie bei der individuellen Zimmerbeheizung verloren geht, sollten die Türen der beheizten Zimmer immer geschlossen bleiben. Durch die dauernde Kipplüftung geht ebenfalls viel Energie verloren, und dies unnötigerweise, denn heute ist bekannt, dass die Kipplüftung ineffektiv ist. Der durch die Kipplüftung bedingte Austausch zwischen Außen- und Innenluft ist minimal. Ein fünf- bis zehnminütiges Stoßlüften dreimal täglich ist dem Kipplüften vorzuziehen, weniger energieverschwendend und viel effizienter.

Sanierungen für die Wärmedämmung sind schließlich im Sinne der Einsparung von Heizkosten ebenfalls von nachhaltiger Natur und reduzieren den Energieverbrauch deutlich.

Beim Kochen sparen

Der Herd ist eine wahre Energieschleuder. Deshalb lohnt es, sich den Umgang mit ihm bewusst zu machen und so oft es geht auf seinen Einsatz zu verzichten. Kalte Buffets, am besten in Form von frischem Obst und Gemüse, sind wie gekochte Gerichte lecker und am gesündesten. Auch lohnt die Umstellung auf einen Gasherd , der nur die Hälfte des Energiebedarfs eines Elektroherds hat.

Kochen konsequent mit Deckel spart ein weiteres Drittel an Energien ein. Schließlich gilt, dass kleine Haushaltsgeräte viel weniger Energie brauchen als große Haushaltsgeräte. Deshalb empfiehlt es sich, so oft es geht, die Mikrowelle, den Eierkocher und den Wassererhitzer zu nutzen.

Beim Wasserverbrauch sparen

Auch der Wasserverbrauch benötigt Energie. Dies gilt insbesondere für warmes Wasser, weil dieses erhitzt werden muss. Es hilft also, die Hände ausschließlich kalt zu waschen. Besonders effektiv ist es, statt ein Bad die Dusche zu nutzen, denn durch eine Dusche beläuft sich der Wasserverbrauch durchschnittlich nur noch auf ein Zehntel im Vergleich zum Bad.

Stromfresser identifizieren

Weitere Stromfresser Zuhause sind die Waschmaschine, der Computer und der Kühlschrank. Der Computer ist in vielen Haushalten unnötig lange an – selbst im Ruhezustand verschlingt er 70 % an Energie. Er sollte beim Nichtgebrauch konsequent heruntergefahren werden. Für die Waschmaschine gibt es wiederum eine Reihe an nützlichen Energiesparfunktionen, die alle modernen Geräte besitzen. Dazu gehören zum Beispiel der ECO-Waschgang und Sensoren für die Füllmenge. Kleidungsstücke benötigen keinen Waschgang von 90 °C. Den Trockner braucht es gar nicht erst, denn diesen Vorgang übernimmt die Luft; sie braucht nur etwas länger.

Beim Kühlschrank lohnt es sich, ihn regelmäßig abzutauen, denn eine Vereisung von 5 Millimetern führt bereits zu einem um 30 % erhöhten Energieaufwand. Damit Stromfresser in ökologisch nachhaltige Haushaltsgeräte umgewandelt werden können, sollte die Energieeffizienzklasse beim Kauf berücksichtigt werden. Die höchste Energieeffizienzklasse ist A+++. Geräte dieser Klasse verbrauchen im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A durchschnittlich nur die Hälfte an Strom. Schlussendlich bleibt zu konstatieren: Energie sparen im Alltag: Viele Wege führen nach Rom.