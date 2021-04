Kryotechnik in der Nahrungsmittelindustrie

Prozesse, die kryogene Kühlung beinhalten spielen weiterhin eine wichtige Rolle in der Lebensmittelherstellung , da die Kryotechnik herausragende Ergebnisse liefern kann, die viele Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit und des Verderbs von verschiedenen Arten von Lebensmitteln ausräumen.

Vorteile der Kryotechnik

Kryotechnik Produkte haben viele Vorteile und kryogenes Gefrieren hat drei Hauptvorteile gegenüber dem mechanischen Gefrieren. Verbesserte Produktqualität, geringerer Gewichtsverlust, kleinere Eiskristalle für ein besseres Aussehen des Produkts nach dem Auftauen, einfacher Wechsel der Konfigurationen bei Produktwechsel, geringere Kapitalinvestition. Typischerweise kann die Anlage gemietet werden, einfach zu vergrößern oder zu verkleinern. Kryogenes Frosten ist seit mehr als 50 Jahren in der industriellen Landschaft vertreten.

Missverständnisse über diese Technologie

Bei Kryotechnik denken die meisten Menschen an die Science-Fiction-Fantasie, in der Milliardäre ihren verwesenden Körper in flüssigem Stickstoff einfrieren, in der Hoffnung, dass die Technologie aufholt und ihnen ein ewiges Leben ermöglicht.

Im wirklichen Leben hat die Kryotechnik viele, weniger dramatische, wenn auch wichtige Aufgaben - unter anderem das Einfrieren von Lebensmitteln . Es gibt zwei Standardmethoden, um Lebensmittel in industriellem Maßstab einzufrieren.

Die eine ist mechanisch, die andere ist die bereits erwähnte Kryotechnik. Bei der mechanischen Methode wird ein chemisches Kältemittel wie FCKW oder Ammoniak verwendet, das in einem geschlossenen Kreislauf eingesetzt wird. Das System bewegt große Mengen an Luft, um das Produkt einzufrieren. Es kühlt die Luft wie ein Kühlschrank, ist aber von industrieller Größe und hat etwas mehr Grunzen im Motor. Ein kryogenes System ist anders. Es verwendet flüssigen Stickstoff oder flüssiges Kohlendioxid zum Einfrieren des Produkts. Es hat direkten Kontakt mit dem Produkt, entweder in Form von Tröpfchen aus flüssigem Stickstoff oder in Form von festen Kohlendioxidpartikeln (Trockeneis), da Kohlendioxid bei Atmosphärendruck nicht als Flüssigkeit existieren kann.

Demaco Cryogenics Germany ist ein Unternehmen, das sich auf kryogenes Gefrieren spezialisiert hat und an der Spitze einer Technologie steht, die es schon seit mehr als 50 Jahren gibt. Allerdings wird die Kryotechnik nicht so stark genutzt, wie sie sein sollte, vor allem für diejenigen, die nicht viel Geld für Investitionen haben.

Die Kryotechnik ist auch ein sehr schnelles Einfrieren, weil die Produkte bei einem Sollwert eingefroren werden, z. B. -60, -80, -100 oder -130?C. Es ist selten, dass ein mechanischer Gefrierschrank unter -40 arbeitet. Und weil das kryogene Gefrieren schneller ist, benötigt es viel weniger Stellfläche, weil das Produkt schneller durchläuft. Und dann ist da noch die Wissenschaft hinter dieser Art von Gefriersystem.

Hinzu kommt der Feuchtigkeitsverlust, der ein großes Problem darstellen kann, wenn Hersteller ihre Produkte nach Gewicht verkaufen und beim Gefrierprozess vier oder fünf Prozent des Produktgewichts verlieren. Das ist ein großer Kostenfaktor für das Endergebnis. Da die Kryotechnik schneller ist, gibt es weniger Verlust. Laut Wissenschaftlern ist die Kryotechnik auch ideal für Existenzgründer, vor allem wegen des bereits erwähnten geringeren Kapitalaufwands und des Platzmangels. Und nicht nur das: Wenn das Geschäft unbeständig ist, könnte ein Unternehmen den Launen seiner Kunden ausgeliefert sein.

Es gibt ein weiteres Beispiel, bei dem kryogenes Frosten ideal wäre - Desserts.

Ein Hersteller kann den Hauptteil des Produkts im kryogenen Tunnel aushärten - nicht vollständig einfrieren, aber teilweise einfrieren. Dann kann er ein Topping darauf legen und es erneut durchlaufen lassen und das Topping einfrieren, ohne dass es sich mit der unteren Komponente vermischt. Dies ist besonders wichtig, wenn verschiedene Komponenten eines Produkts unterschiedliche Gefrierpunkte haben oder auf bestimmte Temperaturen unterschiedlich reagieren.