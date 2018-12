Der Carport im Vergleich zur Garage

Was ist ein Carport?

Ein Carport ist eine Schutzvorrichtung für ein Auto, der im Vergleich zur Garage kein abgeschlossener Raum für den Wagen ist. Zwar verfügt er über ein Dach, aber nicht über Wände. Insofern sollte er weniger als eigener Ausbau als vielmehr als leicht begehbarer Unterstellplatz aufgefasst werden. Auf dieser Seite finden Sie attraktive Modelle für ein Carport, wo Sie sich inspirieren lassen können: https://www.pineca.de/carports/

Vorteile eines Carports – bessere Luftzirkulation

Ein Carport verfügt über wesentlich bessere Luftverhältnisse als eine Garage. Das Konglomerat an Abgasen, das den Gang zu einer Garage so unattraktiv macht, existiert bei Carports nicht. Weder muss sich der Besitzer mit Feinstaub an den Wänden herumplagen noch mit Abgasen, die sich in einer Garage im geschlossenen Raum stauen. Die Luftzirkulation ist stattdessen mit der freien Natur vergleichbar. Während das Auto vor Niederschlägen aller Art geschützt bleibt, trocknet es in einem Carport schneller, während sich der Carport an heißen Tagen nicht aufheizt wie in einer Garage, was den Einstieg in das Auto zu einer Tortur machen kann.

Die günstige Alternative

Preislich ist ein Carport mit Abstand die günstigere Alternative. Während eine Garage in der Regel mit 5.000 bis 10.000 Euro zu Buche schlägt, ist ein Carport bereits für 1.000 Euro zu haben. Das bessere Kostenverhältnis korrespondiert mit schnelleren und einfacheren Bauzeiten. Ein Carport gibt es schon als Fertigbausatz und wer selbst Hand an seinem Carport anlegen möchte, hat diesen wesentlich schneller gebaut als eine Garage. Auch was die Bauvorschriften angeht, so werden Carports in der Regel schnell durchgewunken. Es sind auch nur Bruchteile an den Anforderungen zu beachten, die für den Bau einer Garage anstehen würden.

Bessere Integration in den Garten

Ein Carport lässt sich besser in den eigenen Vorgarten integrieren. Zum einen ist der Unterstellplatz leicht begehbar und der Zugang somit barrierefrei möglich. Zum anderen würde sich zum Beispiel kein Partygast bei einer Gartenparty angesichts der erstickenden Luftverhältnisse in eine Garage begeben. Wenn es folglich einmal regnen sollte, finden auch die Gäste in einem Carport Unterschlupf und können dem Regen trotzen. Wer zu einer Grillparty eingeladen hat, kann zudem den Carport als Grillplatz nutzen und braucht sich ebenfalls nicht vom Regen stören lassen. Generell eignet sich ein Carport im Gegensatz zu einer Garage gut als zusätzlicher Partyraum.

Nachteile eines Carports

Natürlich hat ein Carport nicht nur Vorteile gegenüber einer Garage. Allen Vorteilen eines Carports zum Trotz sind der Witterungsschutz und der Einbruchsschutz bei einer Garage ungleich besser. In der Regel existiert bei einem Carport auch kein Sichtschutz, sodass andere Menschen jederzeit den eigenen Wagen beobachten können. Die Investition eines Carports hängt damit in einem hohen Maße vom Umfeld in der Nachbarschaft ab. Bewohner eines Wohnviertels können meistens relativ gut abschätzen, wie stark das Kriminalitätsproblem in der Nachbarschaft ist.

Ideen für den eigenen Carport

Zum Schluss sollten zwei Ideen zur weiteren Nutzung des Carports vorgestellt werden. Beide Ideen versprechen Nutzungsmöglichkeiten durch die bessere Ausnutzung der natürlichen Einflüsse. Eine Photovoltaikanlage lässt sich wunderbar auf dem Dach eines Carports realisieren. Eine andere Idee betrifft die Einrichtung einer Dachterrasse. Diese ist nicht nur eine zusätzliche attraktive Aufenthaltsmöglichkeit und ein spektakulärer Blickfänger. Eine grüne Dachterrasse trägt auch zu einem besseren Abfluss von Regenwasser bei und vermeidet somit witterungsbedingte Schäden am Dach. Außerdem leisten die Pflanzen auf dem Carportdach ihren Beitrag zur Erzeugung eines besseren Klimas im eigenen Vorgarten.