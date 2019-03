Glastüren für mehr Durchblick

Welche weiteren Vorteile haben Türen aus Glas und welche unterschiedlichen Varianten gibt es? Nachfolgend erfahren Sie alles Wissenswerte.

Glastüren schaffen helle Wohnräume

Mit den eleganten Türen aus Glas , die absolut im Trend liegen, können Sie sich nicht nur an einer stilvollen Optik erfreuen, sondern Sie erhalten dank der Transparenz eine maximale Lichtausbeute. Davon profitieren insbesondere Wohnbereiche mit geringem Tageslichteinfall. Das natürliche Licht gelangt durch die transparenten Türen auch in Räume, in die aufgrund der Architektur und Bausubstanz eigentlich gar kein Tageslicht eindringen würde. Die Glastür wird gern als Raumteiler genutzt, denn die Zimmer bleiben hell, aber werden dennoch voneinander getrennt. Räume erscheinen mit einer Glastür nicht nur heller, sondern auch viel größer. Wenn Sie sich für Glasschiebetüren entscheiden, sparen Sie zudem an Platz. Dies ist nicht nur in kleinen Räumen ein Vorteil, sondern ermöglicht in jedem Wohnbereich eine bestmögliche Ausnutzung.

Verschiedene Arten der Glastür

Zahlreiche Variationen ermöglichen es, passende Türen aus Glas auszuwählen, die zum Ambiente im eigenen Heim passen:

- Mit voll durchsichtigen Türen erscheinen die Räume optisch größer und offener, da das einfallende Licht nicht gemindert wird. Vor allem Ganzglastüren schaffen sehr helle Räume und ermöglichen ein freundliches Wohnambiente. Sie lassen viel Licht in das Innere und vergrößern die Räume optisch. Klarglastüren bieten eine ideale Lichtdurchlässigkeit, allerdings keinen Sichtschutz.

- Die stilvollen sandgestrahlten Glastüren verschaffen dem Zimmer ebenso eine vermehrte Helligkeit, doch sie sorgen dank des sanften nur teilweise einfallenden Lichtes auch dafür, dass die klare Abgrenzung nicht verloren geht. Sandgestrahltes Glas wird auch gern als Milchglas bezeichnet, da die fein aufgeraute Oberfläche das Licht weiterhin durchlässt, doch gleichzeitig ist die Tür undurchsichtig. Zudem können diese Türen durch Highlights wie florale oder geometrische Motive zum Hingucker werden.

- Einen besonderen Charakter erhalten gläserne Türen durch einen Rillenschliff. Hier werden die Motive mit einer Rille eingearbeitet. Durch das Schleifen und Polieren der Rillen entsteht eine sehr filigrane Gravur. Die Lichtbrechungen sorgen für traumhafte Effekte. Bei Türen mit Glas-Facettensteinen, die vereinzelt als Blickfänger aufgebracht werden, bricht der Stein das Licht ähnlich wie ein Diamant.

- Ein weiteres Highlight sind Lack-Glastüren in verschiedenen Farbtönen. Eine Seite der Glasscheibe wird hier mit einer Lackfarbe versehen, sodass sie blickdicht wird und somit das Licht nicht gänzlich ausschließt.

- Daneben sind Türen mit Applikation und Lasergravur sehr beliebt. Auch mit Glas-Facettensteinen können Sie dekorative Highlights setzen. Mit verschiedenen Mattierungen und Strukturen gelangt auch bei diesen Türen das Licht in den Raum, doch zum anderen ist die Durchsicht eingeschränkt. Diese Modelle eignen sich sehr gut für Räume, in denen Privatsphäre gewünscht ist, beispielsweise das Bade- oder Schlafzimmer.

- Beliebt sind zudem Türen mit farbigen Gläsern wie Schwarzglas. Das Basisglas ist zwar getönt, doch die Lichtdurchlässigkeit bleibt weiterhin erhalten. Schwarzglas-Türen sind äußerst ästhetisch. Sie können sie zusätzlich mit Rillenschliff oder Sandstrahlung verziert auswählen.

Zusammenfassung

Glastüren sind nicht nur bezüglich des Designs etwas ganz Besonderes, sondern sie bieten viele weitere Vorteile. Sie trennen die Räume, verbinden sie aber gleichzeitig auch, denn sie gehen ineinander über. Doch das Gute ist: Glastüren lassen viel Licht in die Wohnräume, sodass sie hell und freundlich wirken und für ein offeneres und großzügigeres Ambiente sorgen. Türen aus Glas sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Ob pure Transparenz, mit Motiven, Gravuren, Applikationen oder Mattierungen, Glas ist sehr wandlungsfähig und ermöglicht zahlreiche außergewöhnliche Designs. Das große Sortiment wird jedem Bedarf, Geschmack und Einrichtungsstil gerecht.