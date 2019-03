Aus alt mach neu – Renovieren leicht gemacht!

Vor allem ältere Häuser oder Wohnungen sind oft renovierungsbedürftig. Wir haben ein paar hilfreiche Tipps für Sie, wie Sie Ärger und böse Überraschungen beim Renovieren vermeiden und was Sie auf jeden Fall beachten sollten!

Haus renovieren: Pannen und Mängeln vorbeugen

Bereits bei der ersten Besichtigung Ihres möglicherweise neuen Eigenheims sollten Sie auf eventuelle Baumängel achten. Wenn Sie sich diese Aufgabe selbst nicht zutrauen, nehmen Sie einen Profi oder eine fachkundige Person Ihres Vertrauens mit. Außerdem: viele Augen sehen auch mehr!

Entscheiden Sie sich jedoch erst einige Zeit nach dem Hauskauf für diverse Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten, sollten Sie es umso genauer untersuchen – und zwar BEVOR die Renovierung startet.

Falls Sie darüber nachdenken, neue Türen und Fenster einzubauen, erhalten Sie unter https://www.fensterhandel.de/fenster-kaufen/ hilfreiche Tipps rund um den Fensterkauf.

Lassen Sie sich außerdem auch genaue Kostenvoranschläge der Handwerker geben und besprechen Sie Ihre Wünsche bis ins kleinste Detail. So werden Unstimmigkeiten oder Missverständnisse schon im Vorfeld vermieden.

Umbau oder Renovierung: das sollten Sie vermeiden

Sowohl beim Neubau eines Hauses als auch bei der anschließenden Renovierung nach dem Kauf können Sie als Bauherr und Hausbesitzer einige Fehler machen, die weder für Sie noch für die beauftragten Handwerker gut sind.

So ist schon vor dem Hauskauf darauf zu achten, wie es um die Bausubstanz des zukünftigen Eigenheims steht. Viele Familien legen eher Wert darauf, ein Zuhause in einer guten Gegen zu ergattern.

Doch das sollte nicht Ihr einziger Fokus sein. Selbst die beste Lage hilft Ihnen nicht, wenn später versteckte Mängel auftauchen, die bei den Renovierungsarbeiten horrende Kosten verursachen.

Daher gehen Sie beim Hauskauf relativ gefasst und neutral an die ganze Sache heran. Werden Sie sich auch im Klaren darüber, wie Ihr Traumhaus nach der Renovierung von innen aussehen soll. Das kann Ihnen nämlich kein Handwerker sagen. Nur Sie allein kennen Ihren Geschmack und Ihre Bedürfnisse. Und diese gilt es entsprechend zu entschlüsseln und in die Tat umsetzen zu lassen – am besten bevor die Arbeiten losgehen.

Hausrenovierung: das Budget

Hier sollten Sie nicht am falschen Ende sparen! Am besten ist es, wenn Sie sich auch hier mit einem Profi vom Fach in aller Ruhe zusammen an einen Tisch setzen und ihm Ihre Wünsche schildern. Gemeinsam können Sie dann ein entsprechendes Budget erarbeiten oder aber gewisse Dinge streichen, wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen.

Planen Sie aber auf jeden Fall IMMER einen finanziellen Puffer ein, um unvorhersehbare Dinge wie höhere Materialkosten oder längere Arbeitszeiten der Handwerker problemlos abdecken zu können. Kosten können aber auch eingespart werden, indem so manche Arbeiten einfach selbst erledigt werden – sofern es machbar ist, versteht sich.

Generell ist auch der Einbau neuer Fenster oder Türen auch ohne Fachmann möglich. Dazu ist lediglich ein wenig handwerkliches Geschick notwendig. Das nötige Wissen lässt sich mit Hilfe von Tutorials im Internet aneignen.

Auch kleinere Projekte wie Wände streichen oder Palettenmöbel für die Terrasse bauen sind durchaus Dinge, die Sie nicht nur selbst machen können, es macht auch noch Spaß, etwas mit den eigenen Händen erschaffen zu haben.

Gleiches gilt auch für Putz auftragen, tapezieren oder Böden und Wände vermessen. Mit etwas Übung, den richtigen Fachleuten im Rücken und einem gut gepolsterten Budget können Sie ein Haus ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen renovieren und gestalten.

Doch denken Sie daran: es ist zwar nichts unmöglich, Abstriche müssen jedoch fast überall gemacht werden. Das trifft vor allem dann zu, wenn die Bausubstanz manche Vorhaben einfach nicht zulässt.