Gefahrenquelle Treppe: Wie schützt man Kleinkinder und Babys?

Elternteile sollten daher frühzeitig beginnen, potenzielle Gefahrenquellen zu eliminieren, damit dem quirligen Sprössling ein sicheres Erwachsenwerden geboten werden kann.

Warum gerade Treppen und Stiegen zur Gefahrenquelle Nummer eins zählen und welche Möglichkeiten es gibt, diese für das Kind sicherer zu gestalten, werden Sie gleich erfahren.

Stiegen und Treppen – unterschätzte Gefahrenquellen

Laut Statistik sind Treppenstürze nach Wickelkommode und Stühlen die häufigste Ursache für Sturzverletzungen von Kleinkindern unter 5 Jahre.

Obgleich Treppen und Co. für Erwachsene zu den normalsten Dingen zählen, für Kleinkinder sind sie das nicht. Woher sollen sie auch wissen, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie plötzlich vor einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis angelangt sind? Natürlich würde das Kind sofort alles Mögliche versuchen, um sich über diese Barriere hinfort zubewegen.

Nicht selten hat dies zur Folge, dass die ungelenkigen Kinder voller Eifer und Elan die Hürde erklimmen, daraufhin jedoch abrutschen. Je nach dem in welchem Alter Babys anfangen zu krabbeln und mobil zu werden, müssen sie erst lernen, wie sie ihren Körper richtig benutzen, um ihr Gleichgewicht zu halten. Aus diesem Grund enden nicht viele solcher Überraschungsmomente mit einem Sturz und Verletzungen.

Die meisten Kinder kommen relativ glimpflich davon, andere wiederum haben nicht so viel Glück. Je nach Art der Treppe kann dies sogar in einem wahren Desaster enden. Neben Gehirnerschütterungen kann das Kleinkind im schlimmsten Fall sogar den Tod erleiden.

Dies gilt jedoch nicht nur für Treppen, die nach unten führen. Auch Stiegen in höhere Etagen können zu einem erhöhten Unfallrisiko beitragen. Kinder strotzen buchstäblich voller Neugierde und Wissensdurst, natürlich kommt da eine solche Treppe genau richtig. Jedoch kann bereits ein falscher Tritt für den Verlust des Gleichgewichtes sorgen und dramatische Konsequenzen mit sich ziehen.

So können Unfälle vermieden werden

In erster Linie kann ein Unfall vermieden werden, wenn das Kind von einer Aufsichtsperson begleitet wird. Vor allem in den ersten Jahren ist es wichtig, dass Kinder nicht aus den Augen gelassen werden. Somit werden nicht nur Unfälle vermieden, das Elternteil kann den Schützling zudem liebevoll an die Umgebung heranführen.

Auch das Treppensteigen kann auf diese Weise erlernt werden. Indem das Kind Mutter oder Vater beobachtet, wird es die Theorie dahinter schnell verstehen und es ihnen nachmachen.

Natürlich wird dies nicht auf Anhieb geschehen, sondern ein paar Anläufe benötigen.

Kinder, die daher frühzeitig über mögliche Gefahrenquellen aufgeklärt werden, erleiden auch in Zukunft weniger Unfälle.

Diese Möglichkeit der Unfallvermeidung ist jedoch für viele Elternteile nicht durchführbar, da es unmöglich ist, den Sprössling immer zu kontrollieren und nachzulaufen.

Um dem Kind jedoch trotzdem ein sicheres Auskundschaften zu ermöglichen, können verantwortungsvolle Eltern auf etwaige Hilfsmittel zurückgreifen. Diese haben den Vorteil, dass die Sicherheit des Kindes auch ohne ständige Überwachung gegeben ist.

Natürlich sollten Eltern trotzdem vor allem in den ersten Lebensjahren versuchen, das Kind stets im Auge behalten.

Unfallvermeidung – Treppenschutzgitter

Da besonders Treppen als gefährlich gelten, können als Unfallvermeidung Treppenschutzgitter angebracht werden. Diese stabilen Gitter sind entweder in Metall oder Holz erhältlich und werden vor eine Treppe montiert. Somit wird das Kind von der Gefahrenquelle abgeschottet und hat auch keine Möglichkeit mehr, dorthin zu gelangen.

Darauf sollte bei Treppenschutzgitter geachtet werden

Um herauszufinden, welches Kinderschutzgitter zu empfehlen ist, lohnt sich der Blick auf die Treppenschutzgitter-Testergebnisse von Stiftung Warentest, ÖkoTest und Co. Auch etwaige Prüfsiegel, sei es von GS- oder TÜV, sollten vorhanden sein. Zusätzlich sollte das Gitter mithilfe von Schrauben oder anderen Fixiermechanismen ohne Probleme an die Wand montiert werden können.

Der Großteil dieser Konstruktionen besitzt zusätzlich eine integrierte Tür, damit Elternteile nicht ständig über das Gitter steigen müssen.

Wichtig: Wer für ausreichend Schutz sorgen will, sollte die Schutzgitter auch richtig fest montieren. Wenn sich das Gitter bereits nach wenig Ruckeln aus der Halterung löst, bietet es keinen Schutz vor der potenziellen Gefahrenquelle.

Kurz Zusammengefasst

Wer sich um die Sicherheit seiner kleinen Entdecker sorgt und zudem potenzielle Gefahrenquellen im Haus vorhanden sind, sollte über den Erwerb eines sicheren und geprüften Treppenschutzgitters nachdenken. Diese Konstruktionen eliminieren bei richtiger Anwendung nicht nur Gefahren an der Treppe, sondern können auch vor unsicheren Räumen – zum Beispiel einer Küche – angebracht werden.

Damit Vater und Mutter nicht ständig über das Gerüst klettern müssen, besitzen viele dieser Modelle bereits eine integrierte schwenkbare Tür. Kinder haben jedoch keine Chance, diese zu öffnen, da sie sehr fest verschlossen wird und bestenfalls eine Kindersicherung hat.