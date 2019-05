Ambiente zum Wohlfühlen - Moderne Küchen führen in Geselligkeit zusammen

Ein Raum, in dem Sie sich gerne aufhalten und nicht nur kochen oder backen ergibt sich aus einer Küche, die allein durch ihr Ambiente und ihre stilvolle Eleganz auffällt. Um dieses Flair zu erzeugen und einen Ort mit emotionaler Wirkung zu schaffen, sollten Sie sich für die Planung der modernen Küche viel Zeit nehmen und verschiedene Ideen visuell durchspielen. Die Materialien der Möbel, die Fronten der Küchenschränke und die Optik sowie die Haptik des Fußbodens sind wichtige Kriterien in der Küchenplanung. Es ist ein Fakt, dass moderne Küchen hochfunktional und gleichzeitig ein charmanter Treffpunkt für die Familie und gesellige Abende mit Freunden sind. Die Grundlage für die Küche als Lieblingsort im Haus ist eine Einrichtung, die über die praktischen Funktionen hinausgeht und Ihre Designwünsche aufgreift.

Viel Stauraum schafft Platz für Gemütlichkeit

Gerade in kleinen Küchen fehlt es an zwei wichtigen Dingen. Es gibt kaum Stauraum und damit auch keine Fläche, auf der ein Tisch oder eine Küchenbar Platz findet und zum Verweilen einladen kann. Wenn Sie neue moderne Küchen planen, können Sie sich bei allen Raumformen und Küchengrößen für Möbel mit erstaunlichem Stauraum entscheiden. Das wiederum verschafft Ihnen einen räumlichen Vorteil, der sich mit einem modernen Sitzmöbel und einem Küchentisch füllen lässt. Gemütlichkeit ist ein äußerst wichtiger Faktor in der modernen Küche. Zwischen eleganten Fronten, beispielsweise in hochglänzender Optik und Ihren Gewürzen und Kochutensilien können Sie mit einer LED Beleuchtung für individuelles Licht nach Bedarf sorgen. Auch die indirekte Beleuchtung der Küchenrückwand und einzelner Schrankelemente zaubert ein harmonisches und modernes Ambiente.

Energieeinsparung in modernen Küchen ein Muss

Innovative Küchengroßgeräte und elektrische Helfer gehören in jede Küche. Doch je mehr Elektrogeräte Sie nutzen, umso mehr Energie benötigen Sie. Der Zeitpunkt Ihrer Küchenplanung ist der ideale Moment für den Ersatz der Stromfresser, die sich in älteren Küchen in größerer Menge befinden. Sie brauchen mit einer Neuausrichtung auf die Elektrik in der Küche nicht an technischen Komponenten sparen, da Sie durch maximale Energieeffizienz automatisch Strom und damit Ihre Kosten senken. Die individuelle Küchentechnik ist ein sehr wichtiger Faktor, wenn Sie moderne Küchen planen und dabei Ihre gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Eine professionelle Beratung zur Energieeinsparung und der Präzisionsplanung Ihrer Küchentechnik liefert Ihnen neue Ideen und zeigt Ihnen die Vielfalt der Möglichkeiten.

Das Gesamtkonzept zeichnet Küchen als Multifunktionsraum aus

Für jeden Zeitpunkt die perfekte LED Beleuchtung und für jeden Handgriff das passende elektrische Küchengerät sind zwei Stilelemente in modernen Küchen. Elegante und einzigartige Fronten, Flüstertüren und Schubladen, viel Stauraum und ein integrierter Mittelpunkt für gesellige Momente zeichnen moderne Küchen aus. In der zeitgemäßen Küchenplanung steht die Individualität des Einzelnen im Fokus, während Standard an Bedeutung verliert. Es gibt kaum eine Idee, die sich im Rahmen einer professionellen Küchenplanung nicht realisieren und in das vorhandene Raumkonzept integrieren lässt. Jede Küche, egal wie groß oder klein sie ist, kann zu einem innovativ technisierten, harmonischen designten und praktischen Arbeitsbereich und Wohlfühlbereich in einem werden.