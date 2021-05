Jalousien als Sonnenschutz - ein Klassiker der Fensterdekoration neu entdeckt

Grau, Blau oder Weiß: In der Vergangenheit vermochten Jalousien hinsichtlich ihrer verfügbaren Farben nicht wirklich zu begeistern. Als rein funktionaler Sonnenschutz dienten sie daher meistens als günstige wie effiziente Standardausstattung für Arbeitsplätze. Heutzutage lässt das verfügbare Farbspektrum keine Wünsche mehr offen. Entsprechend vielseitiger sind die dekorativen Möglichkeiten bei der modernen Fenster- und Raumgestaltung.

Designs nicht nur für Freunde des Purismus

Eine Jalousie hat im Vergleich zu einem langen Vorhangstore ein recht schmales Äußeres und wirkt immer etwas formal-sachlicher. Doch es werden damit keineswegs nur bewusst puristisch gestaltete Einrichtungen ausgestattet. Jalousien in extravaganten Trendfarben oder mit Holzdesigns finden sich mittlerweile auch in klassisch-eleganten, in avantgardistischen oder auch zwanglos zusammengestellten Patchwork-Einrichtungsstilen wieder, in denen sie bereits vorhandene Farbtöne entweder aufgreifen oder gleich als direkter Blickfang platziert werden. Wie bei allen Wohnelementen gilt auch hier: Dunkle Farben machen einen Raum kleiner, während helle Farben ihn größer aussehen lassen.

Raumhitze im Sommer reduzieren

Der sehr heiße Sommer 2018 sorgte auch in vielen Innenräumen für teils unerträgliche Temperaturen. Staut sich in einem Wohnraum ständig die Hitze, sind Modelle in sehr hellen Farben wie Pastellgelb, Weiß oder lichten Metallic-Tönen die erste Wahl. Im Gegensatz zu dunkelfarbigen Varianten reflektieren sie Sonnenlicht und -wärme. Der Wärmeschutz lässt sich zudem verstärken, wenn die Jalousie direkt am Fenster und nicht an Wand oder Decke davor befestigt ist und sie bei Sonneneinstrahlung das Fenster im Ganzen abdeckt. So wird zusätzlich die Entstehung von zu hohen Raumtemperaturen verhindert.

Montagemöglichkeiten & Pflege

Jalousien werden entweder am Fenster oder im Mauerwerk verschraubt oder wahlweise am Fensterflügel angeklemmt. In Mietobjekten sind Klemmvorrichtungen zu empfehlen, da sie keine Bohrschäden im Fensterrahmen hinterlassen. An Dachfenstern ist aber nur die feste Verschraubung möglich. Eine Klemmmontage bietet hier nicht ausreichend Stabilität. In diesem Fall lohnt es sich, den Vermieter einfach auf das Problem anzusprechen.

Was die Reinigung betrifft: Sie erfolgt am einfachsten, wenn die Lamellen heruntergeklappt werden. So kann gleich die komplette Jalousie von oben herab mit einem Tuch abgewischt werden. Ist eine intensivere Reinigung notwendig, empfiehlt sich ein Staubwedel oder eine Lamellenbürste.

Smarthome-Bedienung lieber vom Fachbetrieb einrichten lassen

Auch Jalousien sind mittlerweile im digitalen Zeitalter angekommen. Sie lassen sich heute ebenso wie anderes Hausinventar über Smartphone oder Sprachsteuerung bewegen . Wer technisch eher unversiert ist, sollte besser von vornherein einen Elektroinstallateur oder Gebäudesystemintegrator zu Rate ziehen, um Ärger bei der Installation und Inbetriebnahme zu vermeiden. Dieser übernimmt nicht nur die professionelle elektronische Vernetzung des Bediensystems und die oft dafür benötigte Programmierung, sondern berät außerdem zu wichtigen Themen wie Geräte-Kompatibilität, die bei einer funktionsfähigen Smart-Home-Automatisierung ebenfalls eine sehr große Rolle spielt.