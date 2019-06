Raumklima verbessern mit Smart Home Lösungen

In diesem Beitrag erfahren Sie, warum eine optimal befeuchtete Luft so wichtig ist und wie Sie ein gutes Raumklima mit Smarthome Systemen erreichen.

Wie fördert das Raumklima die Gesundheit?

In Wohn- und Schlafräumen liegt die Luftfeuchtigkeit im Idealfall zwischen 40 und 60 Prozent. In Bad und Küche kann sie sogar etwas höher ausfallen. Kommt es zu einer vorübergehenden Über- oder Unterschreitung der Werte, nimmt Ihre Gesundheit keinen Schaden.

Denn alltägliche Tätigkeiten wie Kochen, das Aufhängen von nasser Bekleidung und Duschen beeinflussen die Luftfeuchtigkeit - im Durchschnitt gelangen dadurch rund zehn Liter Wasser in die Umgebungsluft. Anders verhält es sich, wenn es in Ihren Räumen auf Dauer zu feucht ist. In diesem Fall wird Ihre Gesundheit beeinträchtigt.

Denn hohe Luftfeuchtigkeit fördert nicht nur das Schwitzen, sondern begünstigt auch die Entstehung von Hausstaubmilben oder Schimmel. Doch auch dann, wenn in der Luft zu wenig Feuchtigkeit vorhanden ist, kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Denn dadurch werden Ihre Atemwege und Schleimhäute gereizt.

Eine suboptimale Raumluft ist vor allem für Allergiker und Menschen mit Lungenkrankheiten schädlich. Die Atmungsorgane werden somit zusätzlich belastet, sodass sich die Symptome der Leiden verstärken. Mit Smarthome Systemen können Sie das verhindern.

So verbessern Smart Home Lösungen das Raumklima

Mit Smarthome haben Bewohner die Möglichkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ihren Bedürfnissen anzupassen. Und das alles passiert obendrein voll automatisch. Die Systeme erkennen selbständig, wann die Luft in Ihrer Behausung zu feucht oder zu trocken ist und sorgen für einen entsprechenden Ausgleich.

Dazu ist im Übrigen nicht unbedingt ein Luftbefeuchter notwendig. Für optimale Luftfeuchtigkeit sorgt nämlich vor allem regelmäßiges Lüften. Voraussetzung ist, dass die Wetterlage berücksichtigt wird. Regnet es im Freien, erhöht sich die die Feuchtigkeit in der Umgebungsluft bei geöffnetem Fenster.

Trotzdem dürfen Sie nicht auf regelmäßiges Lüften verzichten - insbesondere nach dem Kochen oder Duschen sollten Sie für Durchzug sorgen. Doch leider denken viele Menschen nicht rechtzeitig ans Lüften der Wohnung. Smart Home Systeme sorgen hier für Abhilfe. Mit Sensoren wird die Luftfeuchtigkeit ermittelt, wobei auch die aktuellen Wettervorhersagen für den Standort abgerufen werden.

Diese Werte werden miteinander abgeglichen. Die mit dem Smart Home System vernetzten Fenster werden daraufhin geöffnet oder geschlossen. So ist die Luftfeuchtigkeit selbst dann, wenn Sie gerade nicht Zuhause sind, optimal.

Smarthome ermöglicht eine flexible Nutzung

Smarthome Systeme sind sowohl Zuhause als auch unterwegs nutzbar. So behalten Sie stets den Überblick über Ihr Raumklima. Die meisten Sensoren lassen sich zudem über eine App mit dem Smartphone verbinden. Über das Mobiltelefon ist dabei die Steuerung des Systems möglich. So können Sie die Fenster selbst dann, wenn Sie gerade nicht Zuhause sind, öffnen.

Sie stellen damit sicher, dass in Ihrer Wohnung oder Ihrem beim Betreten Haus optimales Raumklima vorherrscht. Hiervon profitieren vor allem Allergiker. Soll die Steuerung doch automatisch ablaufen, können Sie mit Ihrem Mobiltelefon die Programmierung vornehmen. Die Mehrzahl der Apps ist mit einem übersichtlichen Interface ausgestattet - so finden Sie sich auch als Neuling schnell zurecht.

Wollen Sie sich genauer über Smarthome Systeme und deren Steuerung informieren, dann finden Sie hier wertvolle Tipps: https://www.homeandsmart.de/ . Das Portal macht Sie auf die neuesten Entwicklungen auf dem Markt aufmerksam und liefert Ihnen wertvolle Fakten zur Automatisierung des Eigenheims.

Fazit

Wollen Sie für eine optimale Luftbefeuchtung in Ihrer Behausung sorgen, sind Ihnen Smarthome Produkte auf jeden Fall ans Herz zu legen. Mit ihnen haben Sie die Möglichkeit, das Raumklima nachhaltig zu verbessern. Entscheiden Sie sich aber nicht für das erstbeste Produkt, sondern vergleichen Sie mehrere Systemlösungen miteinander - so finden Sie eine Komponente, die Ihren Anforderungen entspricht.