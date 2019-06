Hitze im Münsterland: Tipps, wie man sich zu Hause Abkühlung verschaffen kann

Sonnenschein, so weit das Auge reicht – auch der Sommer 2019 scheint uns mit heißen Temperaturen und Sonne satt verwöhnen zu wollen. Glück für all diejenigen, die den Sommer mögen und ihre Freizeit im Schwimmbad oder am See verbringen können. Doch wer nach der Arbeit in seine überhitzte Wohnung zurückkehren muss, wird sicherlich nur wenig Freude am Sommer haben. Welche Möglichkeiten gibt es, sich zu Hause Abkühlung zu verschaffen, und was kann man tun, damit sich die Wohnung gar nicht erst aufheizt? Wir haben einige nützliche Tipps zusammengefasst.

Während man sich im Winter nach der Arbeit gern ein wohltuendes warmes Bad gönnt, wünschen sich diejenigen, die verschwitzt nach Hause kommen, meist nichts sehnlicher als eine kalte Dusche. Moderne Duschkabinen wie diese laden auch dazu ein, sich ausgiebig zu erfrischen. Doch Vorsicht: Auch wenn das kühle Nass in den ersten Sekunden erfrischt, sorgt es im Nachhinein für den gegenteiligen Effekt. Denn durch die Kälte ziehen sich die Gefäße zusammen und der Körper beginnt, sich von innen wieder aufzuheizen, um Frieren zu verhindern. Deshalb fängt man nach der kalten Dusche wieder an zu schwitzen. Besser ist es, den Körper lauwarm abzuduschen. So muss er nicht gegen die Kälte ankämpfen, und man fühlt sich länger erfrischt.

Wer im Sommer unter schweren, angeschwollenen Beinen leidet, sollte zudem Wechselduschen ausprobieren. Dabei wechselt man zwischen warmem und kaltem Wasser und kurbelt so seinen Kreislauf und die Venenpumpe an. Am besten nutzt man dafür eine Handbrause und fängt vorsichtig bei den Füßen an, die Wassertemperatur herunterzuschrauben. Weniger zu empfehlen ist die Wechseldusche mit großen Duschköpfen wie dem Regenwaldduschkopf, die neuerdings bevorzugt in Duschen eingebaut werden – die plötzliche Kälte am gesamten Körper kann den Kreislauf stark belasten. Wenn möglich, sollte man sich eine zusätzliche Handbrause einbauen lassen, um sich gezielt erfrischen zu können.

Ein Tipp: Zusätzliche Frische beim Duschen liefert ein mit Teebaumöl angereichertes Shampoo. Es wirkt belebend und sorgt für angenehme Frische auf der Kopfhaut.

In puncto Lüften gilt: Auch wenn es bei stickiger Luft schwer fallen mag, sollten die Fenster tagsüber geschlossen bleiben. So kann die kühle Luft im Zimmer nicht durch hereinströmende warme Luft aufgeheizt werden. Sinnvoll ist es, die Fenster zusätzlich mit Jalousien, Gardinen oder Vorhängen abzudunkeln. Noch besser geeignet sind spezielle Außenfolien , die einen Großteil der Wärme absorbieren.

Erst abends, wenn die Temperaturen merklich runtergegangen sind, lohnt es sich zu lüften. Am besten öffnet man die Fenster hierfür komplett, damit sich die Luft im Raum vollständig erneuern kann.

Zu guter Letzt sollte man darauf achten, im Sommer so wenige elektronische Geräte wie möglich zu nutzen, denn auch diese sorgen für zusätzliche Hitze. Statt Handy, Laptop und Fernseher gleichzeitig laufen zu lassen, sollte man sich daher besser auf ein Medium beschränken – oder den lauen Sommerabend einfach gleich mit einem guten Buch und einem kühlen Getränk ausklingen lassen.