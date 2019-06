Effizienter Einbruchschutz - Die wichtigsten Tipps

Es muss keine Alarmanlage sein

Es muss nicht die teure Alarmanlage für einen hohen vierstelligen Betrag sein, welche das Eigenheim absichert. Darauf verweisen Experten immer wieder, wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürger überhaupt zu den ersten Schritten zu bringen. Vielen anderen Maßnahmen, die mit weniger Kapital realisiert werden können, liegt ein besseres Verhältnis von Preis und Leistung zugrunde. Deshalb lohnt es sich gerade in diesem Bereich, nach Lösungen zu suchen. Je besser sich diese an die Bedingungen vor Ort anpassen, desto größer ist der Effekt, der sich erzielen lässt.

Abgestimmte Maßnahmen durch Beratung

Die Grundlage jeder Aktivität ist nun die Beratung, die in Anspruch genommen werden kann. Einerseits sind die professionellen Schlüsseldienste in der Region dazu bereit, zu diesem Thema Auskunft zu geben. Der Frankfurter Schlüsseldienst bietet etwa eine Beratung vor Ort an, um wichtige Erkenntnisse rund um die Anfälligkeit der Immobilie zu gewinnen.

Häufig ist es bereits mit einem einfachen Sperrriegel möglich, eine große Wirkung zu erzielen. Wohnungen, die im Erdgeschoss gelegen sind und dadurch leicht von den Tätern erreicht werden können, lassen sich vor einem einfachen Aufhebeln schützen. Der Sperrriegel eines Fensters, der gegen einen Betrag von etwa 40 Euro zu haben ist, macht aus dem Eigenheim noch keine Festung. Doch es handelt sich um einen Weg, die vom Täter für den Einstieg benötigte Zeitspanne zu verlängern. Da mit jeder weiteren am Haus verbrachten Minute des vergeblichen Mühens die Wahrscheinlichkeit steigt, auf frischer Tat ertappt zu werden, entscheiden sich die Diebe früher oder später für die Flucht.

Auch die Polizei Beratung widmen sich auf ihrer Seite eingehend den Möglichkeiten der Prävention. Obwohl es sich um eher pauschale Tipps handelt, die nicht auf die persönliche Situation angepasst sind, so steckt darin doch ein großer Mehrwert.

Präventiv aktiv werden

Doch nicht nur auf jener akuten Ebene bietet sich die Gelegenheit, Maßnahmen der Sicherung durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist es möglich, sich um präventiven Schutz zu kümmern. Dies beginnt bereits damit, die eigenen vier Wände so bewohnt wie nur möglich aussehen zu lassen. Während einer Phase der Abwesenheit sorgen dafür eine automatische Steuerung des Lichts und das Gießen der Blumen durch den Nachbarn.

Wer sich nicht darum bemüht, bereits die Attraktivität des Ziels in den Augen der Täter so weit wie nur möglich zu senken, nimmt dabei ein erhöhtes Risiko in Kauf. Die durchschnittlichen Schäden eines Einbruchs beliefen sich im vergangenen Jahr auf mehr als 3.000 Euro. Während dieser materielle Verlust noch im Laufe der Zeit ausgeglichen werden kann, sind es die psychischen Folgen, vor denen es sich zu schützen gilt. Viele Betroffene verlieren über Jahre das Vertrauen in die eigenen vier Wände. Von Schlafstörungen geplagt kann dies bis hin zu einem erzwungenen Umzug führen. Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Eindruck im eigenen Sinne verhindert werden muss.