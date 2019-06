Gabionen als Lärmschutzwand

Wie funktionieren Gabionenkörbe und wie werden sie errichtet?

Gabionenkörbe sind Geflechte aus Gitter, die mit diversen Materialien wie Kiesel, Erde oder Steinen gefüllt werden. Mit welchem Material die Drahtkörbe gefüllt werden sollen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Maschenweite der Körbe entscheidet, mit welchem Material die Gabionen befüllt werden können. Die Gitter bestehen dabei aus einfachem Edelstahl oder einer Zink-Alu-Mischung. Vorteilhaft ist vor allem die einfache Errichtung der Gitterkörbe, die ohne jegliche Hilfsmittel, wie beispielsweise Mörtel, stehen können.

Die Gabionen-Lärmschutzwand ist schnell und unkompliziert errichtet. Zeitgleich liefert sie einen hervorragenden Lärmschutz, da sie ankommende Schallwellen nicht nur ablenkt. Durch die Schüttung des Materiales, verteilen sich auftreffende Schallwellen in den vielen Ritzen und Spalten der Wand und werden beinahe komplett absorbiert. Eine Ziegel oder Betonwand sorgt hingegen nur für eine ineffektive Reflexion des Schalls.

Welche Vorteile weisen Gabionen-Lärmschutzwände auf?

Ein großer Vorteil ist die einfache und kostengünstige Errichtung. Die Wände sind sehr pflegeleicht und wartungsarm, dank der langen Haltbarkeit der Drahtkörbe. Sie sind in ihrer Form und Größe variabel und passen sich somit an jedes Grundstück an. Auch die Maschengröße kann individuell bestimmt werden, um die Körbe mit dem gewünschten Material zu befüllen. Auch eine Mischung von verschiedenen Materialien ist möglich. So können beispielsweise Steine in unterschiedlicher Größe eingefügt werden. Ist eine Bepflanzung erwünscht, muss Erde als Schüttgut eingefüllt werden. Zur Stabilisierung der Lärmschutzwand dient eine einfache Verankerung im Boden.

Die Gestaltung der Wand erfolgt nach eigen gestalterischen Wünschen. Eine gleichmäßige Struktur in der Wand erhält man durch eine regelmäßige Schichtung der Steine. Soll die Gabione nicht nur als Lärmschutz, sondern auch als Sichtschutz dienen, lässt sich diese mit einer Folie abdecken. Schon vorhandene Betonwände können mit Gabionen erweitert werden, um die Schalldämmung zu verbessern. Weitere Informationen und Vorteile von Gabionen erfahren Sie auf https://www.hoy-geokunststoffe.de .

Eine kostengünstige Alternative zur Schallabsorption

Die Kosten zur Errichtung einer Gabionen-Lärmschutzwand halten sich im Rahmen. Kosten fallen für die Verankerung im Boden und für das Schüttgut, sowie die Drahtkörbe an. Die Wartungskosten sind überschaubar, da die Wände sehr langlebig und wartungsarm sind. Anders als Lärmschutzwände aus Beton, besteht keine Gefahr einer Rissbildung. Durch die Nutzung von Edelstahl oder einer Verzinkung setzten die Drahtkörbe keinen Rost an. Die Lebensdauer einer fachmännisch errichteten Gabionen-Lärmschutzwand beläuft sich auf zirka 50 Jahre.

Biologische Verträglichkeit der Gabionen

Natürlich unterliegen Lärmschutzwände den Naturgewalten. Mit der Zeit können sich Pflanzen in den Strukturen bilden. Im Falle einer Gabionen-Lärmschutzwand ist dies allerdings nicht von Nachteil. Ganz im Gegenteil, kann eine Bepflanzung der Wand effektiver vor Lärm schützen. Zudem bietet sie Kleinstlebewesen einen natürlichen Lebensraum und wirkt sich schonend auf die umliegende Natur aus. Durch eine Bepflanzung sorgt die Wand nicht nur der Reduzierung von Schall, sondern sorgt zeitgleich für die Verringerung von Schadstoffen in der Luft.

Witterungsbeständigkeit von Gabionen

Durch die Struktur der Gabionen sind sie sehr resistent gegen schädliche natürliche Einflüsse wie Hagel, Regen oder Wind. Das Wasser kann die Gabionen frei durchfließen und schwemmt kaum bis kein Material hinfort. Auch starker Wind und Stürme können die Wand nicht aus der Verankerung reißen, da die Struktur dem Wind keine Angriffspunke liefert.