Ohne Sicherheit ist alles nichts

Das Smart Home kann nun dabei helfen, das Bedürfnis nach Sicherheit weitgehend zu stillen. Das System der interagierenden Teile ist auf die Nachfrage nach mehr Sicherheit eingestellt und bietet zahlreiche Stellschrauben, um die Sicherheit zu erhöhen. Wegweisende Methoden für mehr Sicherheit werden im Folgenden veranschaulicht. Einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten des Smart Homes vermittelt dieser Link: https://www.homeandsmart.de/

Mit der IoT-Alarmanlage den Einbrecher in die Flucht schlagen

Beim Smart Home sind es die Sensoren, die den einzelnen Komponenten wichtige physikalische und chemische Informationen über die Außenwelt bieten. Durch passgenaue Einstellungen können diese adäquat reagieren. Um Einbrüche zu verhindern, lässt sich eine Alarmanlage auf diese Weise mit Bewegungsmeldern kombinieren, die vor dem Haus aufgestellt wurden. Weitere Sensoren werden dort postiert, wo Einbrecher sich vorzugsweise gewaltsam Einlass verschaffen würden, nämlich an den Türen und Fenstern. Dabei erkennt das System mittels moderner Methoden wie der Gesichtserkennung Mitglieder des Haushaltes wie auch Haustiere, bei deren Erscheinen der Alarm stumm bleibt.

Die IoT-Alarmanlage kann auf vielfältige Weise anschlagen. Dies beginnt mit der Aktivierung von mehrerer Lichtquellen, die bereits dazu ausreichen, die meisten Eindringlinge in die Flucht zu schlagen, und geht bis zur Auslösung eines handfesten Alarms. Manche Modelle bieten sogar die Option, den Einbrecher vom eigenen Smartphone aus gezielt anzusprechen. Die Bilder liefern die Überwachungskameras auf das Smartphone. Sie sind es auch, die der Polizei bei der Täterergreifung helfen.

Vortäuschung einer Anwesenheit im Urlaub

Damit Einbrecher gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen, hilft es bei längerer Abwesenheit auch eine eigene Anwesenheit zu simulieren. Dies bietet sich zum Beispiel im Sommerurlaub an, wenn die Familie für drei Wochen in den Süden aufbricht. Zur Vortäuschung einer Anwesenheit werden nun jeden Morgen die Jalousien hoch- und jeden Abend wieder heruntergezogen. Die Lichter wie auch andere von außen sichtbare Geräte wie der Fernseher werden nach dem Zufallsprinzip aktiviert, sodass potentielle Einbrecher auf ihren Streifzügen das eigene Haus gar nicht erst in Erwägung ziehen.

Draußen vor der Tür

Mit der Kamera vor der Haustür, deren Aufnahmen direkt auf das eigene Smartphone übertragen werden, wird eine weitere beliebte Einbruchsmethode unmöglich gemacht. Der herkömmliche Spion, das kleine Guckloch an der Wohnungstür, konnte dieser Methode nicht wirkungsvoll begegnen, weil einerseits die Größe den Besucher nur ausschnitthaft zeigte und andererseits der Spion übergangen werden kann.

Mit dem neuen System hingegen bleiben bei einem Klingeln keine Details über den Besucher mehr verborgen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Option ist die Möglichkeit des Besuchers, bei einer Nichtanwesenheit eine Nachricht zu hinterlassen, ganz wie dies vom telefonischen Anrufbeantworter bekannt ist. Wie auch bei einem vergeblichen Anruf kann sich nun, ist man wieder zu Hause, unverzüglich mit dem Besucher in Verbindung gesetzt werden, sodass das Anliegen schnellstmöglich geklärt werden.

Weitere Sicherheitsaspekte durch das Smart Home

Außerdem hilft das Smart Home mit vernetzten Feuer- und Wassermeldern dabei, rechtzeitige Gefahren schnell zu erkennen, während die Sensoren beim kleinsten Hinweis auf eine mögliche Gefahr dem Kunden eine SMS mit Bildern zusenden, damit er sich selbst ein Bild von der Lage machen kann. Weniger offensichtlich als Feuer und Wasser sind Verunreinigungen der Luft, was entstehen kann, wenn ein technisches Gerät undicht ist und Abgase in die Wohnung leitet.

Gegen dieses Problem hilft ein Kohlenmonoxidmelder, der den Schaden dokumentiert und dem Besitzer die Möglichkeit zur rechtzeitigen Reaktion verschafft. Schließlich enden mit einem smarten Schloss die lästige Schlüsselsuche und die Angst, den Schlüssel wieder einmal vergessen zu haben. In Zukunft lassen sich die Türen bequem via App öffnen und zudem Zugangsberechtigungen zum Beispiel für Freunde erteilen.