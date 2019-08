Eingangstür – Darauf sollte man beim Kauf achten

Die Eingangstür - Visitenkarte des Hauses

Die Eingangstür ist heute mehr als eine einfache Tür, durch die man ein Zuhause betritt. Sie ist eine Visitenkarte, soll gut aussehen für einen ersten guten Eindruck, die Wärme im Haus sowie die Kälte bitte draußen halten und gleichzeitig so robust sein, dass Einbrecher keine Chance haben. Ganz schön viele Anforderungen, denen sie nur gerecht werden kann, wenn die Eingangstür auch fachgerecht eingebaut wird.

In der Regel stehen für eine Eingangstür unterschiedliche Materialien zur Auswahl. Dazu zählen Holz, Kunststoff, Glas, Edelstahl und Aluminium. Auch Kombinationen der einzelnen Materialien sind denkbar. So ist für jede Preisklasse und Vorliebe etwas dabei. Bedenken sollte man den Pflegeaufwand einer Tür. Starke Witterungsverhältnisse wie Sonne, Regen und Schmutz setzen der Tür zu. Das erhöht den Pflegebedarf. So ist beispielsweise eine Tür aus Holz pflegeaufwändiger als eine Eingangstür aus Aluminium .

Energiekosten im Auge behalten

Wichtiger für einen ausreichenden Wärmeschutz und eine gute Energieeffizienz einer Haustür sind der Aufbau der Tür, deren Dicke sowie Material von Rahmen und Türblatt. Darüber hinaus muss die Konstruktion luftdicht sein. Das bedeutet, dass die Eingangstür über entsprechende Dichtungen verfügt sowie – bei barrierefreien Türen, die Schwellenlos sind – über eine absenkbare Dichtung am Boden. Zur Orientierung für den Wärmeschutz dient der Ud-Wert. Je niedriger dieser Wert ist, desto besser. So darf der Wert 1,3 nicht übersteigen, möchte man beispielsweise KfW-Fördermittel erhalten.

Die richtige Beleuchtung

Das Licht spielt eine wesentliche Rolle, wenn es um Sicherheit geht. Empfehlenswert sind LED-Lampen, die besonders stromsparend und trotzdem ausreichend hell bei jeder Wetterlage sind. Dank der heutigen Technik, wie Zeitschaltuhren, Dämmfunktion und Bewegungsmelder, lässt sich die Eingangsbeleuchtung individuell und kostensparend einsetzen. Auch die Integration in ein Smart-Home-System wird immer wichtiger und macht auch vor der Eingangstür keinen Halt. So lassen sich beispielsweise über eine App die Überwachungskamera, Beleuchtung, aber auch das Türschloss steuern.

Fördermittel der KfW

Das Bauen an sich ist schon teuer genug , warum also nicht den Staat an den Baumaßnahmen beteiligen. Zur Auswahl stehen verschiedene Produkte der KfW Bank, wie das „Energieeffizient Sanieren“ mit einer Beteiligung zwischen 10 und 30 Prozent an den Kosten, „Altersgerecht Umbauen“ für die Schaffung von Barrierefreiheit sowie die Förderung der Einbruch-Sicherheit.