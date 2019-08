Energetische Sanierung: Was bringen die einzelnen Maßnahmen?

Fenster und Türen

Dies ist einer der wichtigen Faktoren im Rahmen einer energetischen Sanierung. Wie viel der Austausch der Fenster bringt, hängt jedoch von mehreren Punkten ab:

- Alter und Bauart – welche Fenster sind verbaut und wie alt sind sie? Eine Dreifachverglasung hat grundsätzliche Vorteile, da sie nicht nur eine energetische Wirkung hat, sondern auch Lärmemissionen vorbeugen. Auf fensterhandel.de lassen sich die Fenster vorher mit einem Konfigurator entsprechend gestalten und danach gleich bestellen. Sind die zweifachverglasten Fenster jedoch relativ neu und sitzen perfekt im Mauerwerk, fällt der Nutzen eines Wechsels geringer aus.

- Dämmung – die besten Fenster bringen nichts, wenn die Wärmedämmung des Hauses einen schlechten Standard hat. In diesem Fall ist es sogar noch gravierender, denn sind die Fenster nicht länger der kälteste Punkt an einer Wand, so setzt sich die Feuchtigkeit an und schließlich in der Wand ab. Es kann zu Schimmel kommen.

- Fensterrahmen - auch er entscheidet über die Dämmfähigkeit eines Fensters. Holzrahmen setzen auf einen natürlichen Dämmstoff, moderne Kunststofffenster oder Alufenster integrieren Dämmungen.

Bei einen Austausch der bis 1978 verbauten Kastenfenster ist es möglich , bis zu 19,2 Liter Heizöl zu sparen. Bei Isolierglasfenstern liegt der Wert gar bei 21,6 Litern. Fenster mit Wärmedämmglas, welche ab 1996 verbaut wurden, ist eine Einsparung von 12 Litern möglich.

Ähnliches gilt natürlich für Türen, die einen direkten Zugang zum Außenbereich besitzen.

Wärmedämmung

In der Regel geht der Fensteraustausch mit einer neuen Wärmedämmung einher. Generell ist es auch möglich, einzig auf die Dämmung zu setzen, doch gibt es hier durchaus Probleme:

- Dicke – gerade bei nicht oder kaum gedämmten Häusern bedeutet das Aufbringen einer Wärmedämmung eine definitive Vertiefung des Mauerwerks. Hieraus ergibt sich das Problem, dass die Fenster zu tief in der Fassade liegen. Der Lichteinfall wird geringer, die Fenster wirken wie Schießscharten.

- Schimmel – jegliche aufgebrachte Dämmung verändert das Klima innerhalb des Hauses. Natürlich ist es Sinn der Sache, dass die Wärme im Haus und Hitze und Kälte aus dem Haus gehalten werden. Das veränderte Klima bietet aber auch Schimmel einen Raum.

Trotzdem ist die Wärmedämmung nicht nur notwendig, sondern absolut sinnvoll. Wer eine ungedämmte Kellerd

weshalb beispielsweise der Austausch von Fenstern nicht alleine genügen wird oder gar zu Schimmel führen kann. Bei einigen Förderprogrammen ist es übrigens eine Voraussetzung, einen Energieberater zu beauftragen. Dieser erstellt die notwendigen Unterlagen und erklärt offiziell, welcher Energiewert angestrebt wird.