Der einzige Weg dieses Problem zu lösen ist, Deinen Kleiderschrank aufzuräumen und Ordnung zu schaffen! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Überblick über die drei Bekanntesten wird Dir der folgende Artikel geben. Eine detailreiche Erklärung findest Du bei Ordnungsmethoden im Vergleich .

Die KonMari-Methode: Meine Klamotten machen mich glücklich!

Diese eher radikale Methode von Marie Kondo befasst sich mit der zentralen Frage, wie sehr Dich jedes individuelle Kleidungsstück glücklich macht. Um diese Methode des Ausmistens erfolgreich durchzuführen, solltest Du dir viel Zeit nehmen. Du solltest Dich ungestört auf das Aufräumen konzentrieren können. Nimm jedes einzelne Kleidungsstück was sich in Deinem Besitz befindet in die Hand und stell Dir die Frage, ob Du es wirklich brauchst und es Dich glücklich macht. Nur wenn Du beide Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, behältst Du das Kleidungsstück.

Die 3-Kisten-Methode: Schaffe schnell Raum für etwas Neues!

Diese Methode sorgt schnell und unkompliziert für Platz. Dafür brauchst Du drei Kisten oder Müllsäcke. Die erste Kiste wird mit „Wegwerfen“ beschriftet. Hinein kommt alles, was weggeworfen werden kann wie z.B. kaputte Kleidungsstücke. In die zweite Kiste, beschriftet mit „Brauchbar“, kommt alles, was Du selber nicht mehr verwenden möchtest, aber noch für andere benutzbar sein kann. Die letzte Kiste ist die Kiste, in die alles kommt, was Du noch behalten möchtest. Demnach wird sie mit „Behalten“ beschriftet. Mit dieser Methode schaffst Du schnell Platz in deinem Schrank und machst womöglich anderen noch eine Freude mit den Klamotten, für die Du keine Verwendung mehr hast.

Die 5-S-Methode: Für eine konstante Optimierung & Verbesserung

Bei dieser Methode steht das Ausmisten selbst nicht im Fokus, eher das Schaffen einer dauerhaften Ordnung. Hierbei werden folgende fünf Schritte angewendet: