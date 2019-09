Wie man das WC richtig sauber hält

Möchte man das WC dauerhaft sauber halten, ist der regelmäßige Griff zur Bürste unverzichtbar. Bei jedem Toilettengang bilden sich leichte Kalkablagerungen und Urinstein, sodass die Toilettenbürste eigentlich nach jeder Nutzung verwendet werden sollte. Die meisten Toiletten haben einen Spülrand; daher empfiehlt sich eine Bürste mit einem speziellen Randreiniger. So lassen sich auch die schwer erreichbaren Stellen gut reinigen. Für Menschen, die großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit legen, gibt es sogar Klobürsten aus Holz mit Naturborsten. Aus hygienischen Gründen sollte die Toilettenbürste alle sechs Monate gewechselt werden. Ein Gemisch aus Sanitärreiniger und Wasser im Behälter kann die Lebensdauer der Bürste verlängern. Der Behälter sollte ebenfalls regelmäßig ausgetauscht werden.

Essig ist ein Alleskönner im Haushalt und eignet sich auch für die Toilettenreinigung. Er ist günstig, wirkt desinfizierend und löst hervorragend Kalk. Einfach einen Lappen oder ein Küchenkrepp nehmen, etwas Essig daraufgeben und die Toilette sauber wischen. Bei schwer erreichbaren Stellen oder hartnäckigen Kalkablagerungen in der Schüssel wird mit Essig getränktes Toilettenpapier in den Toilettenrand gedrückt oder in der Schüssel verteilt. Nach einigen Stunden Einwirkzeit wird das Papier einfach weggespült und anschließend noch einmal mit der Bürste nachgeschrubbt. Während der WC-Reinigung mit Essig sollten stets Handschuhe getragen werden, um Hautreizungen zu vermeiden.

Den klassischen WC-Stein gibt es heutzutage in vielen verschiedenen Ausführungen, bei WC Frisch beispielsweise als Flüssigkeit oder Gel . Der WC-Reiniger befindet sich entweder in einem aufhängbaren Plastikbehälter oder wird direkt in der Toilettenschüssel angebracht. Je nach Zusammensetzung des WC-Steins hilft dieser nicht nur dabei, das WC sauber zu halten und Kalkablagerungen sowie die Bildung von Urinstein zu verhindern. Er sorgt ebenfalls mit jeder Toilettenspülung für einen angenehmen frischen Duft. Beim WC-Stein handelt es sich jedoch eher um ein Hilfsmittel – die Reinigung der Toilette macht er nicht überflüssig. Trotzdem lohnt sich der Einsatz, denn der WC-Stein kann vorbeugend gegen Kalk und Urinstein unter dem Spülrand wirken.

Wie bei den meisten anderen Hausarbeiten kommt es auch bei der Toilettenreinigung auf Regelmäßigkeit an. Wer häufiger zu Lappen und Toilettenbürste greift, hat langfristig weniger Arbeit als jemand, der erst dann aktiv wird, wenn die Toilette sichtbar verschmutzt ist. Die regelmäßige Toilettenreinigung dauert nur wenige Minuten und das WC ist deutlich hygienischer, da die Keimbelastung durchgehend gering bleibt. Stichwort Hygiene: Wenn ein Haushaltsmitglied einen Magen-Darm-Infekt hat, muss die Toilette auf jeden Fall besonders gründlich gesäubert werden, damit sich niemand ansteckt.

Wer im Zuge eines Neubaus oder einer Renovierung eine neue Toilette einbauen lässt , sollte ein randloses Modell dem Standard-WC vorziehen. Der verkleinerte bzw. nicht vorhandene Toilettenrand verbessert die Hygiene deutlich, da es keine schwer erreichbaren Stellen mehr gibt. Keime und Ablagerungen können sich dadurch nur schwer ansiedeln. Auch die Reinigung geht schneller von der Hand. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: Randlose Toiletten sind teurer als die Standardvariante. Der Aufschlag lohnt sich dennoch für alle, die auf Hygiene und einfache Reinigung großen Wert legen.