Die perfekten Werkbänke für Heimwerker oder Profis

Viele funktionale Extras

Der ideale Arbeitstisch hat zudem Schubladen und diverse Ablagefächer, in denen Werkzeug und andere Utensilien gut verstaut aufgehoben sind. Durch eine individuelle Einteilung in den Schubladen, die durch spezielle Einlagefächer ausgerüstet werden können, ist immer alles griffbereit. In vielen Arbeitsbereichen ist der Tisch ein wertvolles Hilfsmittel, mit dem sämtliche Werkstoffe, egal ob Metall, Holz oder andere Materialien, optimal bearbeitet, zusammengebaut oder ordentlich abgelegt werden. Diese Ablage gehört mit zu den wichtigsten Bestandteilen einer Werkstatt, egal ob im privaten Bereich oder beim Profi-Handwerker.

Hobbyraum oder Kfz-Werkstatt

Werkbänke für Profis und Heimwerker gehören in den Hobbyraum oder die Kfz-Werkstatt und sind vom Handwerker-Alltag nicht mehr wegzudenken. Je nachdem. Welche Arbeiten durchgeführt werden, sollte der Arbeitstisch diverse Eigenschaften haben. Dazu gehören eine optimale Traglast und Stabilität. Wer mit großen oder schweren Werkstücken hantiert, braucht einen stabilen Untergrund. Das Gewicht der kompletten Werkzeuge, die man verstauen möchte, ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die Kaufentscheidung. Wer mit gewichtigen oder massiven Gegenständen arbeitet, sollte auch eine dickere Arbeitsplatte wählen. Auch Hobelbänke wären hier empfehlenswert. Da der Tisch täglich beansprucht wird, spielt die Langlebigkeit ebenfalls eine Rolle. Beim Kauf ist auf hochwertige Materialien zu achten. Die Tischplatte sollte aus dickem Massivholz bestehen und der Tisch mit Stahlblech stabil gebaut sein. Dadurch hat man ihn lange und er hält vielen Belastungen stand.

Weitere Eigenschaften

Das Grundgestell besteht idealerweise aus Metall oder Massiv-Holz. Je nachdem, welche Arbeit verrichtet wird, ist die Arbeitsplatte aus Massivholz, Sperrholz, MDF, Stahlblech oder Kunststoff. Neben einer ansprechenden Optik wäre eine kratzfeste Lackierung empfehlenswert und der Tisch sollte grundsätzlich druckfest sein. Zu den unterschiedlichen Werkbank-Typen gehört die Werkbank aus Holz, die als Standard-Werkbank gilt. Das Gestell ist dennoch aus Stahl und mit der Arbeitsplatte bildet sie einen verwindungssteifen Verbund, der Stabilität bietet. Auch die mobile Variante ist eine gute Investition, wenn man oftmals an unterschiedlichen Orten arbeitet. Sie ist zusammenklappbar und perfekt zum Transport geeignet. Das Unterteil ist klappbar und aus Metall und der Arbeitstisch aus geteiltem MDF-Material produziert.

Diverse Varianten

Besonders Hobelbänke sind für Tischler und Schreiner oder Handwerker ideal, da hier mit sehr großen Werkstücken hantiert werden kann. Hobelbänke sind besonders robust und stabil. Für die Kleinsten gibt es auch eine Ausführung. Die Kinder möchten oftmals gerne den Großen nacheifern und gerade für Jungs ist es sehr beliebt, Handwerker zu spielen. Sie finden die lauten Maschinen und das Hämmern interessant. Daher ist auch für den kleinen Mann eine niedliche Kinder-Variante erhältlich.

Fazit:

Die Frage, was man an diesem Arbeitsplatz genau unternimmt, entscheidet, welche Variante man wählt. Wer mehr bastelt oder kleine Gegenstände repariert, dem genügt das Mittelklasse-Modell. Wer mit schweren und großen Werkstücken arbeitet, sollte sich für eine stabile und hochwertige Werkbank entscheiden.