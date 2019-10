Umzug: Was Sie bei einem Auszug beachten sollten

Organisatorisches: Vor dem Auszug

Vor dem Auszug sollte fristgerecht gekündigt werden. Für gewöhnlich beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate. Es kann aber auch Abweichungen geben. In jedem Falle sollten Sie Ihren Mietvertrag zurate ziehen, um innerhalb der gesetzten Frist zu bleiben. Wichtig ist: Kündigen Sie die Wohnung zu einem bestimmten Datum, sollte die Wohnung dann auch frei und für den Vermieter zugänglich sein.

Weiterhin sollten Sie sämtliche Vertragspartner – wie etwa den Stromanbieter oder den Internetprovider – über den Wohnortswechsel informieren. Achtung: Vergessen Sie die Zählerstände beim Auszug nicht!

Tipp:Stellen Sie einen Nachsendeauftrag . Dieser sorgt dafür, dass Sie ihre Post innerhalb einer Frist von fünf Werktagen an Ihre neue Adresse zugesandt bekommen.

Pflicht oder Kür: Streitfrage Schönheitsreparaturen

Generell gilt: Haben Sie die Wohnung renoviert übernommen und sind Klauseln dazu im Mietvertrag hinterlegt, müssen Sie Schönheitsreparaturen gemäß dem Mietvertrag vornehmen. Mussten Sie hingegen selber malern oder ist die Schönheitsreparatur-Klausel fehlerhaft , müssen Sie weder während Ihrer Mietzeit noch danach Reparaturen durchführen. Auch interessant: Findet keine Erwähnung im Mietvertrag statt, tritt hier die allgemeine gesetzliche Regelung in Kraft. Diese besagt, dass der Vermieter für die Instandhaltung der Wohnung verantwortlich ist. Beschädigtes Eigentum oder übermäßige Abnutzung müssen jedoch durch den Mieter getragen werden.

Heißt: Kratzer im Laminat oder gesprungene Fliesen sollten von Ihnen repariert werden. Hier sind zuverlässige Helfer wie Alleskleber und Co. gefragt. Auch unschöne Bohrlöcher in der Wand sollten von Ihnen mit beispielsweise Spachtelmasse aufgefüllt und anschließend mit weißer Farbe überpinselt werden.

Nach dem Auszug

Nachdem die Möbel draußen sind, sollten Sie den ursprünglichen Zustand der Wohnung wiederherstellen und Ihren Müll entsorgen. Ansonsten kann der Vermieter nämlich Kosten für die Abfallentsorgung verlangen. Generell sollte die Wohnung zur Übergabe in einem ordentlichen Zustand sein. In den meisten Mietverträgen ist hierfür die besenreine Übergabe vereinbart. Diese besagt, dass Sie die Wohnung grob für die Übergabe reinigen sollten. Gründliche Reinigungen, wie etwa ein Fensterputz, sieht diese Klausel nicht vor. Die endgültige Schlüsselübergabe erfolgt am besten persönlich. Ideal ist es, wenn Sie sich nach der Übergabe vom Vermieter eine schriftliche Bestätigung ausstellen lassen. Übrigens: Die Wohnung ist erst übergeben, wenn der Vermieter alle Schlüssel erhalten hat.

Um unschöne Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein Übergabeprotokoll anzufertigen , welches Sie und der Vermieter mit der Wohnungsübergabe unterzeichnen. Hinsichtlich der Kaution müssen Sie sich noch ein wenig gedulden: Laut Gesetz steht dem Vermieter eine angemessene Zeit zu, um die Wohnung auf eventuelle Mängel zu prüfen. Hier kann die Rückzahlung der Mietkaution gut und gerne bis zu sechs Monate dauern.