Tipps für die Pflege eines Gartenhauses aus Holz

Die Feuchtigkeitsregulierung durch Holz geschieht dadurch, dass das Material die Eigenschaft hat, starke Luftfeuchtigkeit zu absorbieren und bei trockener Luft an die Umgebung abzugeben. Auch für das Klima ist das Holz als nachwachsender Rohstoff günstig, dessen Gewinnung im Gegensatz zu Stahl und Beton kaum Emissionen freisetzt.

Dieser fantastische Mechanismus bringt allerdings einen gewissen Pflegeaufwand mit sich, wobei natürlich die Nässe nicht der einzige Feind eines Gartenhauses aus Holz ist. Wir möchten Sie bei den Fragen rund um die Pflege unterstützen und Ihnen helfen, diese Schutzmaßnahmen mit so viel Effizienz und so wenig Aufwand wie möglich durchzuführen.

Das Material

Holz ist nicht gleich Holz. Weltweit sind bereits über 60.000 Baumarten bekannt mit jeweils unterschiedlichen Vor- und Nachteilen im Hinblick auf die Eigenschaften als Baumaterial. In Deutschland wachsen deutlich weniger als 100 Baumarten. Als Material für Holzhäuser haben sich vor allem das Holz von Kiefer, Fichte und Lärche bewährt, die am meisten in der Bauwirtschaft zur Anwendung kommen. Während Kiefer und Fichte am günstigsten sind, besticht das Lärchenholz mit einer erfreulichen Stabilität. Mehr Einblicke in das Thema erfahren Sie beim Anbieter Pineca: www.pineca.de/gartenhauser/

Wer eher auf Qualität als auf den Preis achtet, sollte neben der Lärche auch die Robinie und die Eiche in Betracht ziehen. Denn das Holz dieser Baumarten ist ebenso wie das Lärchenholz witterungsbeständig und lange haltbar. Zudem besitzen Lärche, Robinie und Eiche die Fähigkeit, mit der Zeit eine silbergraue Patina als Schutz vor Nässe, Fäulnis und Schädlinge zu entwickeln, deren Farbe allerdings nicht jedem Besitzer behagt. Schließlich trägt auch die Lage der Bäume zu ihrer Qualität bei. Generell gilt, dass Bäume im kalten Norden langsamer wachsen als im heißen Süden. In der Folge ist das Holz komprimierter, massiver und stabiler und kann viele Generationen überdauern.

Welche Holzpflegemittel sollten verwendet werden?

Zunächst haben beim Kauf des Materials die Hersteller in der Regel bereits für die Imprägnierung gesorgt. Mit den gelösten, dispergierten oder emulgierten Substanzen werden die Poren des Holzes und damit die Einfallstore für Feuchtigkeit, Pilze und andere Schädlinge verschlossen. Dieser Schutz gilt allerdings nur für – je nach Qualität der Schutzlasur – zwei bis vier Jahre, sodass der Besitzer die Aufgabe hat, regelmäßig nachzustreichen. Zur chemischen Pflege gehören ebenfalls Maßnahmen gegen die UV-Strahlen der Sonne, welche die Holzstruktur mit der Zeit zersetzen. Um das zu verhindern, sollten alle Flächen des Gartenhauses, die auf der sonnenzugewandten Seite liegen, mit einer speziellen UV-Schutz-Lasur bestrichen werden.

Technische Maßnahmen rund um den Holzschutz

Auch die technische Pflege ist ein Bestandteil des Holzschutzes. Beides, die chemischen wie auch die technischen Maßnahmen, bedingen einander und sorgen dafür, dass sich beide Effekte gegenseitig verstärken. In diesem Sinne geht vor allem von Feuchtigkeit eine Gefahr für das Gartenhaus aus Holz aus. Besitzer sollten deswegen darauf achten, dass sich die Feuchtigkeit nach einem Regen möglichst nicht auf dem Dach staut, sondern schnellstmöglich abfließen kann. Bei Schnee lässt sich der Abfluss bekanntlich nicht so leicht erzwingen. Hier bietet es sich an – wie übrigens auch bei längeren Phasen von Starkregen – das Holzhaus vor den Witterungen mit einer Plane zu schützen, welche die Feuchtigkeit vom Gartenhaus fernhält.

Wer kann, sorgt schließlich dafür, dass das untere Holz durch einen besonders intensiven Schutzlack geschützt ist. Schließlich kann es im Extremfall tagelang der Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Insbesondere am Fundament sollte das Grundwasser deshalb schnell abfließen und im besten Fall mit einer Schicht aus Steinen beginnen, denen die Nässe nichts ausmacht. Weniger aufwendig ist eine Teerpappe zur Abdeckung der Unterkonstruktion, sodass eine Schädigung des Holzes durch aufsteigende Nässe vermieden wird. Neben dem Holz in Bodennähe und dem Dach sollten Besitzer auch auf Ecken und Winkel ein erhöhtes Augenmerk legen. Denn auch hier sammeln sich das Wasser und schädliche organische Substanzen mit Vorliebe.