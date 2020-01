Schnurlos und handlich: Was leisten Akku-Staubsauger wirklich?

Für wen und wann sich ein Akku-Staubsauger lohnt

In Häusern mit Treppen oder Maisonettewohnungen zeigen sich die vom Hersteller herausgestellten Vorteile des Akku-Staubsaugers deutlich. Sie haben einen hohen Aktionsradius, ohne dass Sie für die Reinigung der gesamten Wohnung ständig die Steckdose wechseln müssen. Treppen überwinden Sie scheinbar mühelos, ohne dass Sie ein erhöhtes Unfallrisiko durch hinterhergezogene Kabel eingehen. Doch was augenscheinlich praktisch klingt, wird bei der Reinigung größerer Flächen schnell zur Geduldsprobe. Denn in der Leistung und in der Laufzeit weisen die meisten Modelle größere Defizite auf. Als Zweitgerät für die schnelle Krümel- oder Schmutzentfernung auf Treppenstufen und in kleinen Bereichen eignet sich ein kabelloser Staubsauger durchaus. Doch für die Großreinigung im Haushalt ist er ohne ständige Aufladungen zu schwach und daher eher ungeeignet.

Ein Blick auf die Leistung und die Betriebsgeräusche

Laut Stiftung Warentest sollten Sie bei der Auswahl explizit auf zwei Parameter achten. Im ersten Fokus steht die Leistung, die beim Akku-Staubsauger gleich doppelte Aufmerksamkeit erfordert. Nennenswert sind die Saugleistung und die Kapazität des Akkus. Vielen Modellen ging im Test bereits nach einem 20-minütigen Einsatz sprichwörtlich die Puste aus. Auch die Saugleistung erwies sich in vielen Fällen als verbesserungswürdig und endete, wenn es um groben Schmutz oder um hartnäckig auf dem Teppich hängende Tierhaare ging. Dafür machen kabellose Staubsauger deutlich lautere Geräusche als Bodenstaubsauger mit Kabelbetrieb. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Höchstmaß an Leistung bei vielen Modellen nur über die Maximalstufe erzielbar ist, welche mit besonders lauten Geräuschen aufwartet und die Akkukapazität halbiert. Wenn Sie einen Flüsterer suchen, werden Sie auch bei leistungsstarken Akku-Staubsaugern nicht fündig.

Reinigung erfordert Know-how und Einsatzbereitschaft

Bei beutellosen Akku-Staubsaugern ist die Reinigung des Geräts selbst besonders diffizil. Denn der Staubbehälter ist klein und hat dementsprechend nur ein geringes Fassungsvermögen. Feinste Partikel sammeln sich direkt im und um den Filter, wodurch dieser bei jeder Entleerung des Behälters ebenfalls herausgenommen und gesäubert werden muss. Leistungsärmere Modelle büßen bereits bei halbvollem Staubauffangbehälter an Leistung ein. Für die Reinigung muss der Behälter abgenommen und sorgfältig ausgeschüttet werden. Hierbei gelangt eine größere Menge Staub in die Raumluft, wodurch nicht nur Allergiker vor einem größeren Problem stehen. Wie bereits angeschnitten, kann ein Akku-Gerät als Zweitstaubsauger Vorteile verschaffen. Doch auch die Komplexität der Staubbehälterreinigung lässt ihn als Hauptstaubsauger ungeeignet erscheinen.

Fazit | Die Auswahl des Akku-Staubsaugers macht den Unterschied

Achten Sie beim Kauf auf die Spannung des Akkus, die nicht unter 18 Volt liegen sollten. Schwächere Akku-Staubsaugerschwächeln auch in der Leistung und erfüllen ihren Zweck dementsprechend nicht. Die Größe des Staubbehälters und seine Nutzung mit oder ohne Beutel kann ein wichtiges Entscheidungskriterium sein. Wenn Sie das Gerät gezielt für Treppen nutzen, sollten entsprechende Aufsätze im Lieferumfang enthalten sein. Fakt ist, dass sich hochpreisige Markengeräte eher lohnen und dass günstige Alternativen in der Leistung enttäuschend sind.