Wie sich eine verstopfte Toilette vermeiden lässt

So sollte man keinesfalls seinen Müll darin entsorgen. Das bezieht sich nicht nur auf Dinge, die offensichtlich in die Mülltonne gehören – wie etwa Papier oder Plastiktüten. Auch Papiertaschentücher und Tampons sollten nicht im WC landen, auch wenn manche Leute der Meinung sind, dass sie dorthin gehören. Denn auch wenn es den Eindruck macht, haben Papiertaschentücher eine andere Konsistenz als Toilettenpapier. Im Gegensatz zu Toilettenpapier lösen sich Taschentücher nicht besonders gut in Wasser auf, weshalb sie im Rohr hängenbleiben und eine Verstopfung verursachen können.

Auch Speisereste sollten nicht in der Toilette entsorgt werden. Selbst wenn sie nur eine recht geringe Größe haben und das Rohr nicht unmittelbar verstopfen, verlieren sie auf dem Weg in die Kanalisation Fette. Diese lagern sich dann an den Innenwänden der Rohre an und sorgen auf lange Sicht dafür, dass der Durchfluss immer enger wird. Keine direkte Verschmutzung stellt Urinstein dar, der sich mit der Zeit ebenfalls an den Rohren absetzt. Urinstein ist eine nicht wasserlösliche Verbindung, die entsteht, wenn das kalkhaltige Spülwasser und der Urin aufeinandertreffen. Um die Ablagerung von Urinstein in den Toilettenrohren zu verhindern, sollte man diese regelmäßig reinigen . Wer das vergisst, muss damit leben, dass es zu einer Verstopfung der Toilette kommt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Verstopfung eines Rohres zu beseitigen. Die am häufigsten genutzten Methoden sind die mechanische und die chemische Reinigung. Da ein Laie oft nicht weiß, mit welcher Art von Verschmutzung er es zu tun hat, empfiehlt es sich in den meisten Fällen, einen professionellen Rohrreiniger zu beauftragen. Dieser erkennt nicht nur schnell, was der Grund für die Verstopfung ist, sondern bringt auch die passenden Hilfsmittel zur Beseitigung mit. Über das Portal Notprofi kann man gezielt nach Rohrreinigungsfirmen in der näheren Umgebung seiner Wohnadresse suchen. Das gewählte Unternehmen leistet dann mit Sicherheit gute Arbeit, schließlich kontrolliert Notprofi die Leistungen seiner Partnerbetriebe regelmäßig. Zudem können Kunden Bewertungen vornehmen, die ebenfalls Aufschluss über die Qualität eines Unternehmens geben.

Besonders wichtig ist Notprofi auch die transparente Preisgestaltung. Daher verpflichtet das Portal seine Partner dazu, ihren Kunden eine Preisgarantie zu geben. Demnach darf der Betrag, der vorab zwischen dem Unternehmen und dem Kunden vereinbart wurde, nicht überstiegen werden. Zudem gibt es eine Geld-zurück-Garantie, falls es während des Einsatzes zu Problemen gekommen ist.

Besonders ärgerlich ist es, wenn die Toilette am Wochenende oder an einem Feiertag verstopft ist. Schließlich sind dann alle Rohrreinigungsunternehmen geschlossen. Glücklicherweise bieten einige Firmen Notdienste an, in deren Rahmen sie rund um die Uhr erreichbar sind. Einsätze außerhalb der Dienstzeiten kosten den Kunden selbstverständlich mehr Geld, was allerdings verständlich ist. Für den Mitarbeiter der Rohrreinigungsfirma bedeutet es einen Mehraufwand, in seiner Freizeit zum Kunden zu fahren und sich dort um die Verstopfung zu kümmern. Allerdings sollte auch der erhöhte Preis für den 24-Stunden-Service in einem fairen Rahmen bleiben. Manche Firmen schreiben höhere Gebühren auf die Rechnung als die, die zuvor genannt wurden, und nutzen damit die Notlage ihrer Kunden schamlos aus. In solchen Fällen profitiert der Auftraggeber ebenfalls von der Preisgarantie von Notprofi.