Wie Heimwerker und Profis am einfachsten Ihren Bedarf decken

Eine Branche mit steigenden Umsatzzahlen

Seit Jahren verzeichnen Händler für Bau- und Heimwerkerbedarf steigende Umsätze. Allein in den Bau- und Gartenmärkten Deutschlands wurden 2019 fast 20 Milliarden Euro umgesetzt. Rechnet man die Händler hinzu, die Holz, Bauelemente, Sanitärbedarf, Fliesen, Leuchten und ähnliche Dinge anbieten, und die Raumausstatter hinzu, kletterte der Umsatz 2019 auf mehr als 45 Milliarden Euro. Dabei entfallen rund ein Drittel der Ausgaben auf die Errichtung von Neubauten. Die restlichen zwei Drittel werden für Sanierungsarbeiten an bereits bestehenden Gebäuden ausgegeben.

Breites Sortiment und Top-Qualität

Wer beim Bauen und Renovieren schnell vorwärtskommen will, möchte beim Einkauf des erforderlichen Materials und Zubehörs möglichst wenig Zeit vergeuden. Besonders einfach gestaltet sich die Materialbeschaffung über Großhändler, die Ihre Waren im Internet anbieten. Dort finden Sie häufig preisweiteren Malerbedarf .

Hier finden Interessenten unter anderem:

hochwertige Farben in Profi-Qualität

Tapeten in reichhaltiger Auswahl

Bodenbeläge

Werkzeug

diverses Zubehör für die unterschiedlichen Arbeiten im Bereich der Raumgestaltung

Der Online-Handel hat den Vorteil, dass Sie auch dann auf Einkaufstour gehen können, wenn Baumärkte und Fachhändler bereits geschlossen sind oder wegen der Corona-Maßnahmen nicht öffnen dürfen. In der Regel versenden Online Shops die bestellten Waren umgehend und liefern direkt an die gewünschte Adresse.

Für jeden Bedarf das passende Angebot

So vielfältig wie die Aufgaben von professionellen Handwerkern oder Heimwerkern sind auch die Wünsche der Kunden. Darum ist es wichtig, den Händler zu finden, der ein möglichst umfangreiches Sortiment anbietet. So können Sie verschiedene Qualitäten und Preise direkt miteinander vergleichen. Nichts ist lästiger als mehrere Märkte anzusteuern, um alle Positionen der Einkaufsliste abzuarbeiten. Bietet der Shop zusätzlich eine umfassende Beratung, kommen Sie Ihrem Ziel schnell näher und das geplante Projekt geht zügig voran. Eine gewisse Grundausstattung sollte jederzeit verfügbar sein. Dazu gehört ein gut gefüllter Werkzeugkasten mit Schraubendrehern, Zangen & Co. Hilfreich ist ebenfalls eine leistungsfähige Bohrmaschine, die für viele Projekte gute Dienste leistet. Benötigen Sie Spezialgeräte, lohnt sich die Anschaffung nicht jedem Falle. Viele Fachhändler bieten zusätzlich zum Verkauf die Vermietung von Elektrowerkzeugen an. Diese kostengünstige Variante ist sehr empfehlenswert, da sich bestimmte Arbeiten mit hochwertigen Maschinen deutlich schneller und vor allem in professioneller Qualität ausführen lassen.