Das sollte in keinem Homeoffice fehlen

Da Bundeskanzlerin Angela Merkel vor zu schnellen Lockerungen warnt , kann man davon ausgehen, dass uns das Office zuhause wohl auch noch eine ganze Weile begleiten wird. Wer bereits vorher im Homeoffice gearbeitet hat, ist fein raus. Diese Arbeitsform ist bereits Gewohnheit und wahrscheinlich verfügt das eigene Büro über eine entsprechend gute Ausstattung. Die meisten Arbeitnehmer dürften aber von jetzt auf gleich ins Homeoffice umgezogen sein. Es wird also Zeit, sich vom schnell geschaffenen Provisorium zu verabschieden und sich ein paar mehr Gedanken über eine effektive und gesunde Arbeitssituation zu machen.

Welche Dinge werden für das Homeoffice zwingend benötigt?

Zu einem guten Homeoffice-Bereich zählen zunächst einmal ein ruhiger Arbeitsplatz und eine ausreichend große Tischfläche von mindestens 160x80 Zentimetern. Die Tischhöhe ist dann passend, wenn die Unterarme sitzend im rechten Winkel flach auf den Tisch liegen, ohne dass die Schultern hochgezogen werden. Ein höhenverstellbarer Tisch ist perfekt. Diese gibt es mittlerweile auch in elektrisch verstellbaren Varianten, sodass die Arbeitsposition zwischen Sitzen und Stehen einfach gewechselt werden kann. Arbeitstische haben üblicherweise eine Höhe von 68 bis 76cm, als Durchschnittswert gilt eine Tischhöhe von 72 Zentimetern als optimal. Größere Menschen können auch mit Unterlegelementen arbeiten. Auf keinen Fall sollte der Tisch wackeln.

Ein guter Bürostuhl ist wichtig, denn von diesem hängen Gesundheit und Leistungsfähigkeit wesentlich ab . Der Stuhl soll die Wirbelsäule stützen und wechselnde Sitzpositionen ermöglichen. Ist der Homeoffice-Arbeitsplatz der einzige Arbeitsplatz werden daran oftmals bis zu acht Stunden oder mehr verbracht und damit die meiste Zeit des Tages. Es lohnt sich also, hier genauer hinzuschauen.

Als Mindestanforderungen können die DIN-Normen nach DIN 4550, 4551 herangezogen werden:

Sitztiefe: 38 bis 44 cm

Sitzbreite: 40 bis 48 cm

Breite der Rückenlehne: 36 bis 48 cm

Die Sitzhöhe ist stufenlos von 42 bis 53 cm verstellbar

Die Rückenlehne befindet sich in einem Bereich von 17 bis 23 cm über dem Sitz

Der Bürostuhl ist standsicher mit mindestens fünf Rollen

Generell gilt: je flexibler die Einstellmöglichkeiten und möglichen Sitzpositionen, desto besser. Wipp- oder Synchronmechanik, eine Lordosen- und eine Lumbalstütze für das Rückgrat sind weitere Elemente. Die Bezüge sind meist aus Stoff oder Leder und es gibt auch Modelle mit einer atmungsaktiven Netzbespannung der Lehne. Wer über keinen optimalen Bürostuhl verfügt, sollte über die Anschaffung eines solchen nachdenken. Gute Modelle sind bereits für unter 200,-- € zu haben, die Grenze nach oben ist natürlich offen.

Neben dem üblichen Büromaterial, welches griffbereit zur Hand liegen sollte und ausreichend Ablageflächen, gehören zum professionellen Arbeiten selbstverständlich die technische Ausstattung wie Telefon oder Handy, Laptop oder PC, Drucker, stabiles WLAN sowie individuelle Materialien.

Der Monitor sollte in gerader Linie frontal vor dem Arbeitenden stehen und circa in Armeslänge entfernt stehen. Die Bildschirmoberkante ist etwa auf Augenhöhe des Sitzenden, der gesamte Bildschirm leicht nach hinten geneigt. Im Rücken befindet sich kein Fenster, um Spiegelungen zu vermeiden.

Worauf sollte ich bei der Einrichtung noch achten?

Die sogenannten weichen Faktoren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Helle Farben und ein paar Pflanzen sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Die Zimmertemperatur sollte auf circa 22 Grad Celsius regulierbar sein. Es gibt einen Sonnenschutz und ein Fenster für natürliches Tageslicht. Eine zusätzliche Beleuchtung mit Kunstlicht sollte seitlich oder direkt über den Monitor angebracht sein und nicht flimmern oder flackern.

Was sind häufige Fehler bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes zuhause?

Die wenigsten Arbeitnehmer, die bisher gar nicht oder nur gelegentlich im Homeoffice gearbeitet haben, werden das Glück haben, zuhause über einen abgeschlossenen Raum zur Büronutzung zu verfügen. Ein Büro braucht Platz. Während an der Arbeitsstätte gilt „design follows function“, also die Funktionalität ist wichtiger als das Design, wird zuhause oftmals versucht, das Büro weniger nach ergonomischen Gesichtspunkten zu gestalten, sondern dem Wohndesign anzupassen. Eine andere Version ist die, aufgrund fehlenden Raumkapazitäten, den Arbeitsplatz irgendwo dazwischen zu quetschen. Beides trägt sicherlich nicht zum persönlichen Wohlbefinden und zur Produktivität beim Arbeiten bei.

Wenig professionell wirken auch Wäscheberge oder ungemachte Betten im Hintergrund einer Videokonferenz. Hier gilt, der Eindruck zählt.

Ist das Homeoffice der einzige Arbeitsplatz, werden daran oftmals bis zu acht Stunden oder mehr verbracht - der Großteil des Tages. Häufig wird sich dennoch zu wenig mit der Einrichtung des Arbeitsplatzes in den eigenen vier Wänden überhaupt beschäftigt. Jeder sollte sich die Zeit nehmen, sich zum Beispiel um die Funktionen seines Bürostuhls zu kümmern oder Sitzposition, Lichteinfall und Monitoreinstellungen zu überprüfen.

Zuhause, aber nicht alleine

Wichtig ist auch, die sozialen Kontakte zu den Kolleg*innen nicht abreißen zu lassen. Bewährt hat sich, sich zu melden, wenn man mit der Arbeit beginnt und sich zum Arbeitsende wieder abzumelden. So wissen alle, wann wer erreichbar ist. Zeit für den Austausch ist ebenfalls wichtig. Routinen für den Büroalltag tragen zur Strukturierung bei. Regelmäßige Pausen sind beim Arbeiten gesetzlich vorgeschrieben, auch zu Hause sollten diese eingehalten werden.

Produktivität im Homeoffice höher

Auch wenn nicht immer alles perfekt ist, Studien haben herausgefunden, im Homeoffice arbeiten kann uns sogar produktiver machen . Es ist am Einzelnen, auch für sich selbst, das Arbeiten zu Hause so gesund und angenehm wie möglich zu machen.