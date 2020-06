Wie beseitigt man einen Rohrbruch in einer Messie-Wohnung in Münster schnell und sicher?

Ganz wichtig ist, schnell Zugang zu der schadhaften Stelle zu bekommen, um sofort die notwendigen Reparaturmaßnahmen durchführen zu können. Hier ist höchste Eile geboten, da der Wasseraustritt unbedingt sofort gestoppt werden muss. Ursachen für einen Rohrbruch gibt es sehr viele. Es kann sich um alte Rohrleitungen handeln, die irgendwann ermüden oder auch um eine defekte Stelle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unter dem großen Wasserdruck nachgibt und dann den Komplett-Schaden am Rohrsystem verursacht.

Mieter bemerkt es nicht oder ist nicht da - schnell Handeln zählt

Die Schäden durch einen Rohrbruch sind umso größer je später dieser bemerkt wird und damit behoben werden kann. Hier ist immer die schnelle und kompetente Hilfe vom Klempner in Münster gefordert. Und der Zeitfaktor ist sehr wichtig. Wenn der Mieter zum Beispiel nicht in der Wohnung ist, weil er verreist ist, ist es wichtig, schnell Zugang zu der Wohnung zu bekommen, sobald eine andere Person den Schaden bemerkt. Ganz fatal ist es, wenn zum sowieso schon komplexen und schwerwiegenden Thema Rohrbruch noch eine Messi-Vermüllung der betroffenen Wohnung hinzukommen sollte. Hier muss zusätzlich schnelle Hilfe durch den Schädlingsbekämpfer in Münster einsetzen, weil das ein weiteres Problem ist.

Messi-Wohnung - immer häufiger und bei Rohrbruch fatal

Wenn es sich bei der durch den Rohrbruch in Mitleidenschaft gezogenen Wohnung um eine sogenannte Messi-Wohnung handeln sollte, wird es noch erheblich schwieriger und herausfordernder, der Situation schnell Herr zu werden. Das Messi-Syndrom ist eine psychische Erkrankung, bei der die Mieter / Bewohner teilweise unglaubliche Mengen von Müll, Dingen und Unrat in der Wohnung ansammeln und dadurch der Fußboden und die komplette Wohnung großflächig bedeckt, vermüllt und unzugänglich ist. Der Müll und die gehorteten Dinge machen es oft schon schwierig, den Ort und die Ursache des Rohrbruches genau zu lokalisieren, geschweige denn an die defekte Stelle zu kommen, um die Reparatur einzuleiten. Außerdem liegt oft parallel ein starker Schädlingsbefall infolge des Mülls vor. Menschen mit dem Messi-Syndrom (oft auch Messi genannt) haben natürlich eine ernst zu nehmende schwerwiegende Erkrankung und benötigen eigentlich professionelle Hilfe. Oft weigern sie sich auch, Fremden Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Trotzdem genießen auch diese Mieter natürlich einen hohen Schutz ihrer Mieter-Rechte und können nicht so einfach gekündigt werden. Trotzdem muss natürlich der Schaden des Rohrbuches schnell beseitigt werden, um die Schäden für Wohnung und Haus zu beheben.

Schädlingsbefall auch nach Rohrbruch Reparatur erforderlich - oft auch Räumung

Durch den Müll und häufiges Ansammeln von Essens- und Lebensmittelresten im Küchenbereich und in der kompletten Wohnung sind Messiewohnungen oft hartnäckig von einem Schädlingsbefall betroffen, der nach dem Rohrbruch systematisch bekämpft werden muss. Hier ist der Einsatz des Profis gefragt. Oft ist eine Räumung der Wohnung unumgänglich. Danach ist eine Renovierung der Wohnung anzuraten. Auf jeden Fall sollten immer ein kompetenter Klempner und ein Schädlingsbekämpfer in Münster diese Maßnahmen durchführen, wenn Rohrbruch und Messi-Wohnung als Problem zusammen auftreten.