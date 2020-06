Carport: Selber bauen oder Profis buchen?

Ein Carport ist gegenüber dem Bau einer Garage in der Regel sehr viel günstiger. Carports haben darüber hinaus auch noch andere Vorteile zu bieten. Die Abgase können anders als in einer Garage leicht entweichen. Das Dach kann mit Solarpanels belegt und an die hauseigene Photovoltaik-Anlage angeschlossen werden. Durch eine Begrünung mit Rankepflanzen kann der Carport auch gartenarchitektonisch gut ins Bild eingefügt werden.

Von Allgemeine Zeitung