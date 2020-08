Wabenplissees von Sensuna: So sparen Sie Energie in einem behaglichen Wohn-Ambiente

Wabenplissees sind ein gutes Beispiel dafür, wie effektiv "privater" Umweltschutz sein - der nicht nur Energie und Geld spart, sondern überdies ein behagliches, angenehmes Wohn-Ambiente schafft: Die dekorativen Doppelplissees mit dem wabenförmigen Hohlraum reduzieren durch ihre dämmenden Eigenschaften den Wärmeverlust an Fenstern nachhaltig. Nicht zu Unrecht nennt die Sensuna GmbH ihre Wabenplissees daher auch "Energiesparplissees". Die umfangreiche Produktpalette findet sich im Plissee Onlineshop von heimtextilien.com.

Wie funktioniert Energie sparen mit Wabenplissees?

Die wärmedämmenden Qualitäten der Sensuna Wabenplissees aus dem Plissee Onlineshop von heimtextilien.com ergeben sich aus ihrem speziellen Aufbau: Zwei hintereinander liegende Stofflagen werden an dem Faltkanten im Innern fest miteinander verbunden und bilden so Luftkammern. Im Querschnitt ähneln die sechskantigen Hohlräume den Waben in einem Bienenstock - was ihnen ihre Bezeichnung eingetragen hat. Im Winter erzielt das in den Waben gespeicherte Luftpolster einen gleich doppelten Effekt: Es wirkt isolierend gegen die Kälte von draußen und trägt gleichzeitig Sorge dafür, dass die Heizungswärme im Innern der Wohnung oder des Büros bleibt. Dieser Umstand lässt sich mit den Fakten einer Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik untermauern (IBP-Studie ESB-004/2011 HOKI): Je nach Fenstertyp kann der Verlust von Heizungswärme durch die Anbringung von Wabenplissees um bis zu 46 Prozent gemindert werden. Auf ein klassisches Einfamilienhaus umgerechnet, kann der Einsatz von Sensuna Wabenplissees (von heimtextilien.com) die Heizkostenrechnung um bis zu sieben Prozent reduzieren.

Der Puffer-Effekt wirkt im Sommer als Hitzeschutz

Foto: Screenshot https://www.heimtextilien.com/

Der isolierende Puffer-Effekt der Sensuna Wabenplissees aus dem Plissee Onlineshop von heimtextilien.com wirkt natürlich auch im Sommer - dann allerdings umgekehrt: Die Luftpolster in den Waben reduzieren das Eindringen von übermäßiger Wärme und halten die Räume länger angenehm kühl. Durch die moderaten Innentemperaturen erübrigt sich der energieintensive Einsatz von Kühlgeräten und Ventilatoren. Das Raumklima bleibt auf natürliche Weise aufenthaltsfreundlich.

Von individuellem Sicht- und Sonnenschutz bis zu vollkommener Finsternis

Ein effektiver Schutz vor intensiver Sonne und schädlicher UV-Strahlung ist durch die Sensuna Wabenplissees aus dem Plissee Online Shop von heimtexilien.com grundsätzlich gegeben. Wie stark er sein soll und welchen Grad von Verdunkelung Sie sich für einzelne Räume wünschen, können Sie durch eine gezielte Auswahl der Stoffe selbst bestimmen. Blickdichte beziehungsweise lichtdurchlässige Varianten erlauben noch alltäglichen Verrichtungen, während andere Gewebe eine einhundertprozentige Verdunkelung gewährleisten. Da die Schnüre bei Sensuna Wabenplissees aus dem Plissee Onlineshopvon heimtextilien.com innerhalb der Wabe geführt werden, gibt es keine sichtbaren Stanzlöcher, durch die Licht blitzen könnte: Sie können

Ihr Schlafzimmer komplett in Dunkelheit tauchen - effektiver als dass mit normalen Plissees möglich wäre.

Sensuna Wabenplissees sperren dem Lärm aus

Nicht nur im Schlafzimmer, auch in anderen Räumen, in denen eventuell konzentriert gearbeitet wird, stellen Sensuna Wabenplissees aus dem Plissee Onlineshop von heimtextilien.com eine weitere, sehr wohltuende und sympathische Qualität unter Beweis: Sie sperren störende Außengeräusche aus und dämpfen den Lärmpegel, der überhaupt eindringen kann. Sie schaffen so - in Kombination mit einen individuell zu gestaltenden Blendschutz - hervorragende Bedingungen für Büro- und PC-Arbeitsplätzte. Im Home-Office, das möglicherweise im Dachgeschoss eingerichtet wurde, garantieren sie sommers wie winters eine moderat temperierte Wohlfühlatmosphäre.

Von klassisch bis kreativ: Wählen Sie Ihren (maßgefertigten) Favoriten

Das Repertoire an Sensuna Wabenplissees im Plissee Onlineshop von heimtextilien.com ist denkbar breit aufgestellt. Wählen Sie aus Unifarben und Kolorierungen mit Strukturen oder Mustern, aus klassischen Dessins und kreativen Kompositionen, aus zurückhaltenden oder akzentuiert-auffälligen Optiken. Alle Sensuna Wabenplissees werden im Plissee Onlineshop von heimtextilien.com auf ihren Wunsch hin maßgefertigt. Dabei stellen auch Dach- und Trapezfenster, Panoramascheiben oder die speziellen Erfordernisse für die Herrichtung eines Wintergartens kein Problem dar. Lassen Sie sich beraten, wenn Sie Räume mit tendenziell höherer Luftfeuchtigkeit mit Wabenplissees ausstatten möchten. Spezielle Stoffe eignen sich besonders für Küche und Bad.

Leichte Montage für eine langanhaltende Freude

Sensuna Wabenplissees aus dem Plissee Onlineshop von heimtextilien.com können kinderleicht montiert werden. Dazu bieten sich prinzipiell zwei Arten an: Wenn Sie Bohrlöcher vermeiden möchten, können Sie Klemmträger verwenden oder Sie nutzen das praktische Stick & Fix-Set zum Kleben. Alternativ funktioniert eine Montage durch Bohren immer - sie bietet sich insbesondere bei sehr großen Flächen an. Die hohe Qualität der Stoffe mit der antistatischen Ausrüstung gegen Staub und Schmutz garantiert Ihnen eine langanhaltende Freude an Ihren Sensuna Wabenplissees - ein behagliches Wohn-Ambiente und einen über Jahre währenden Energiespareffekt.