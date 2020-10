Wer beim Kauf eines Fertighauses Kosten sparen möchte, hat die Möglichkeit, Profis wie von Fertighausexperte.com an Bord zu holen – aber lohnt sich das überhaupt?

Hausbau: Welche Kosten müssen Bauherren einkalkulieren?

Entscheidet man sich für ein Fertighaus, sind viele Kosten des Bauprojekts bereits im Preis für das Haus enthalten. Dennoch gibt es eine Vielzahl an Kostenpunkten, die zusätzlich auf Bauherren zukommen und nicht vergessen werden dürfen. Der Erwerb des Grundstücks geht so zum Beispiel mit 3,5 % bis 6,5 % Grunderwerbssteuer und 0,5 % bis 1,5 % Notarkosten einher, wobei sich die anteiligen Kosten auf den Grundstückspreis beziehen. Und auch die Kosten für die Tiefbauarbeiten und die Außenanlage sind in aller Regel zusätzlich zum Fertighauspreis aufzubringen. Es empfiehlt sich daher, vorab eine Liste mit allen anfallenden Kostenpunkten zu erstellen, um den Gesamtpreis des Hausbaus realistisch einschätzen zu können.

Kosten sparen: Die Leistungen des Fertighausexperten

Als Laie ohne Erfahrung mit dem Hausbau ist es schwierig, Kosten zu sparen . Schließlich weiß man nicht, wo man ansetzen und an welchen Schrauben man drehen kann, um den Preis gegebenenfalls zu reduzieren. Hier kommt der Fertighausexperte ins Spiel, der mitunter diese Leistungen anbietet:

Prüfen und Vergleich von Angeboten

Beim Erwerb eines Fertighauses ist es nicht unbedingt ratsam, das erstbeste Angebot ohne Weiteres anzunehmen. Meist lohnt es sich, mehrere Angebote zu vergleichen und hinsichtlich des Preis-Leistungsverhältnisses zu prüfen. Diese Aufgabe kann in die Hände des Fertighausexperten gelegt werden, der mitunter darauf achtet, inwiefern der angegebene Preis die tatsächliche zu erwartende Bausumme widerspiegelt.

Preisverhandlung

Geht man ohne Erfahrungen in die Preisverhandlung mit einem Fertighausanbieter, hat man normalerweise schlechte Karten. Der Fertighausexperte kennt die Taktiken, kleinen Tricks und Vorgehensweisen der Fertighausunternehmen und kann somit auf eine gesunden Basis an Knowhow zurückgreifen, was durchaus eine gute Voraussetzung für eine angestrebte Kostensenkung darstellt.

Vertragsoptimierung

Als Laie versteht man beim Lesen der Verträge manchmal nur Bahnhof und tut sich schwer damit, zu erkennen, ob die festgehaltenen Regelungen faire Konditionen begünstigen und Risiken ausschließen. Der Fertighausexperte kümmert sich um die Optimierung des Vertrags und kann so zum Beispiel Graubereiche, die gegebenenfalls unvorhergesehene Kosten verursachen können, aufdecken sowie einzelne Vertragsbestandteile neu verhandeln.

Finanzierung

Auch in puncto Finanzierung sollte auf wichtige Aspekte geachtet werden, die ein Bauprojekt im Endeffekt vergünstigen oder verteuern können. Der Fertighausexperte berät zu verschiedenen Optionen und hilft dabei, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.

Der Wert kompetenter Unterstützung beim Hausbau

Ob sich nun das Einbeziehen eines Experten für Fertighäuser lohnt, kommt ganz auf den individuellen Sachverhalt und in vielerlei Hinsicht auch auf das Wissen an, das man als Bauherr selbst mitbringt. Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Buchung von Leistungen des Fertighausexperten die Chancen auf das Kosten sparen beim Hausbau erhöhen.