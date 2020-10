Verreisen Sie doch einfach in Ihren Garten!

In der zweiten Oktoberwoche 2020 dreht sich in den Medien alles um Infektionszahlen, Reisebeschränkungen und Beherbergungsverbote. Die dauerhaften Einschränkungen in der Freizeit mögen in Sachen Infektionsvermeidung sehr sinnvoll sein, sie schlagen trotzdem auf die Psyche. Und der an zahlreiche Freizeitangebote gewöhnte Vorstadtbewohner sucht nach Möglichkeiten, dem Alltag Corona-konform zu entfliehen. Mit einer Gartenhütte ist das gar kein Problem!

Mehr als ein Geräteschuppen: Lounge, Spa, exklusives Büro

Der Blechschuppen im Garten war bislang nur Lager für Feuerholz, Grillkohle und die Mülltonnen? Vielleicht sogar Garage für Rasenmäher, Vertikutierer und Baumschere? Überdenken Sie dieses Konzept noch einmal. Denn eine Gartenhütte kann viel mehr! Aus hochwertigem Fichtenholz gebaut, langlebig und mit der gewissen Atmosphäre, schaffen Sie sich in Ihrer Gartenhütte den perfekten Rückzugsort. Anbieter wie Gartenhausfabrik verraten, wie man einen Gartenhaus-Bau plant und was man unbedingt beachten sollte.

Massive Holzbohlen aus robusten, widerstandsfähigen Hölzern wie der langsam gewachsenen nordischen Fichte geben der Gartenhütte schon von außen ein anderes Aussehen: Das wirkt wie ein skandinavisches Ferienhaus! Holz hat als Baumaterial perfekte Eigenschaften. Die Gartenhütte aus Holzbohlen ist ganz natürlich wärme- und schallisoliert. Eine große Glasfront lässt viel Licht in die Hütte. Ausgestattet mit Wasser, Strom und Heizung, ist die Gartenhütte eine Erweiterung des Wohnraums.

Was genau diese Wohnraumerweiterung leistet, hängt dann von der Ausstattung ab: In dem angenehm nach Holz duftenden, hellen Raum kann ein Büro eingerichtet werden. Stehschreibtisch, Computertisch, Loungemöbel laden zum angenehmen und bedarfsgerechten Arbeiten ein. Wichtig ist der psychologische Effekt: Wer zum Arbeiten in die Gartenhütte umzieht, arbeitet nicht zu Hause. Man pendelt zwar nur durch den eigenen Garten, aber man geht tatsächlich zur Arbeit.

Freizeitvergnügen statt Büro

Die Gartenhütte lässt aber noch mehr zu: Kleine Saunakabinen, insbesondere Infrarotsaunen, sind nicht mehr so kostenintensiv wie noch vor Jahren. Wer es schafft, ein bis zwei Monatsgehälter auf die Seite zu legen, baut sich in der Gartenhütte ein Spa, eine kleine Saunalandschaft oder einen Erholungsraum mit Infrarotkabine. Holz hat als Baumaterial die perfekten Eigenschaften! Denn das sehr dichte Material isoliert hervorragend und hält die Wärme drinnen, während draußen Herbststürme toben oder vielleicht schon die ersten Schneeflocken fallen.

Kurztrip am Wochenende? Einfach mal in die Gartenhütte ziehen!

Erinnern Sie sich, wie Sie als Kind zum ersten Mal im Garten Ihrer Eltern gezeltet haben? Das war ein Abenteuer! Ganz allein in der Nacht da draußen zu sein, ohne richtiges Bett, ohne schützende Wände rundherum, haben Sie den Geräuschen der Nacht gelauscht. Vermutlich haben Sie die halbe Nacht wachgelegen, ängstlich auf das Pfeifen des Windes und das Rascheln der Käfer im Gras gelauscht. Das war wie ein Abenteuerurlaub! Für solche Späße fühlt man sich spätestens ab Mitte 30 zu alt. Aber wie wäre es, wenn Sie in Ihrer Gartenhütte ein Feldbett aufbauen und einfach mal ein Wochenende in dem tollen Holzhaus verbringen? Der Erholungseffekt ist da, denn Sie sind komplett aus Ihrem Alltag herausgerissen. Der Perspektivwechsel lässt Sie Ihr Haus, Ihren Garten und vielleicht sogar Ihre Nachbarschaft noch einmal neu erleben. Kleine Auszeiten im Alltag laden auch in schwierigen Zeiten wieder auf. Und für Ihre eigene Gartenhütte wird wohl kaum ein Beherbergungsverbot ausgesprochen werden ...