Münsterland & Immobilien: Birger Dehne, der Unternehmer mit Wurzeln in Hannover klärt auf!

Birger Dehne der Immobilienexperte

Vollkommen unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Birger Dehne bereits vor vielen Jahren begonnen, sein Immobilienimperium aufzubauen. Nachdem er sein BWL-Studium absolviert hatte, kaufte er dann sein erstes Mehrfamilienhaus mit insgesamt 8 Wohneinheiten. Heute besitzt Birger Dehne Immobilien in einem Umfang von mehreren tausend Gebäuden deutschlandweit. Bevor der Experte Birger Dehne Selfmademan wurde, machte er als 16-jähriger ein Schulpraktikum in der Immobilienbranche.

Dem jungen Praktikanten fiel sofort auf, dass Mehrfamilienhäuser absolut unverkäuflich zu sein schienen. Schon damals war für ihn klar, dass er in die Immobilienbranche einsteigen wollte. Heute zeigt die Birger Dehne Foundation ein großes soziales Engagement und die Birger Dehne Stiftung fördert zahlreiche Projekte in Forschung, Umweltschutz und Wissenschaft. Als Grundlage zur Förderung dieser Projekte wird das Birger Dehne Vermögen genutzt.

Immobilien im Münsterland könnten immer beliebter werden

Das Wohnen in den Ballungsgebieten wird sich vermutlich deutlich verändern, denn inzwischen ist durchaus mit einer Abwanderung aus den überteuerten Stadtzentren zu rechnen.

Inzwischen erweitern sich die Arbeitsmöglichkeiten durch die Weiterentwicklung der Technologien. Gemeint ist damit die Möglichkeit des dezentralen Arbeitens. Diese Tatsache wird laut Birger Dehne vor allem das zukünftige Wohnen verändern. Er geht davon aus, dass man zukünftig eine zunehmende Abwanderung aus den Stadtzentren in die B, C und D Lagen beobachten kann. Das könnte für Immobilien im Münsterland auf Dauer eine deutliche Wertsteigerung bedeuten.

Schließlich werden die neuen Technologien für eine nie dagewesene Unabhängig sorgen. Vor allem, weil es nun möglich ist, beinahe alle anfallenden Büroarbeiten mühelos von zu Hause aus zu erledigen. Auch das Bildungsproblem ist damit quasi aus der Welt geschafft, denn fortan ist es nicht mehr zwingend notwendig, eine Universität oder eine Fachhochschule in der Großstadt zu besuchen.

Immer mehr verbreitet sich das digitale Studieren. Gerade in der aktuellen Corona Krise hat sich gezeigt, dass digitaler Unterricht problemlos möglich ist, dass das System funktioniert und durchaus Zukunft hat.

Die digitalen Möglichkeiten haben sich aber bereits zuvor schon sehr deutlich gezeigt. Denkt man nur einmal kurz an die Möglichkeiten des Einkaufens. Mit wenigen Klicks hat man seinen Einkauf online erledigt und das ist in allen Branchen möglich. Was die sozialen Kontakte anbelangt, so finden diese in der heutigen Zeit ohnehin bereits überwiegend in den Sozialen Medien statt. Um soziale Kontakte zu pflegen ist also nicht mehr zwingend notwendig, Bars oder Clubs zu besuchen.

So könnte die Zukunft aussehen

Dank des Home-Office ist es nun plötzlich nicht mehr zwingend notwendig, in einem kleinen und überteuerten Apartment in der Stadt zu wohnen. Ganz im Gegenteil, ein schönes Häuschen im Münsterland in der Natur und trotzdem kann der Arbeitgeber mitten in der Stadt sein.

Grundsätzlich stand die Möglichkeit des dezentralen Arbeitens schon lange zur Verfügung. Doch obwohl es bereits einige Studien zum Thema Home-Office gab, die klar zeigten, dass die Arbeit hier entgegen aller Befürchtungen sogar noch deutlich effektiver stattfand und zusätzlich die Fehlzeiten deutlich reduziert waren, kam es auf diesem Gebiet einfach nicht zum Durchbruch. Dann kam der Lockdown und quasi über Nacht wurde jeder nach Hause geschickt und musste nun von dort aus arbeiten.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigt sich aber bereits nach kurzer Zeit eine deutlich erhöhte Akzeptanz. Gerade die Arbeitnehmer wissen es inzwischen sehr zu schätzen, dass die lästigen Arbeitswege entfallen und die verlorene Zeit auf diesen Arbeitswegen viel besser mit der Familie verbracht werden können.

Der erhebliche Einfluss, den diese Veränderungen auf das zukünftige Wohnen haben wird, hat Birger Dehne bereits vor sehr langer Zeit vorausgesehen. Aus gutem Grund befinden sich seine Immobilien in den sogenannten B, C und D Lagen. Genau diese Lagen werden es sein, die zukünftig den A Lagen den Rang ablaufen werden und im besten Falle sogar selber zu A Lagen werden.

Die Auswirkungen des dezentralen Arbeitens

Die Vorzüge, die das dezentrale Arbeiten mit sich bringt, wissen allerdings nicht ausschließlich die Arbeitnehmer zu schätzen. Inzwischen erkennen auch die Unternehmen das Potenzial, dass sich durch das dezentrale Arbeiten anbietet.

Wenn immer mehr Angestellte zu Hause arbeiten, bedarf es zukünftig weit weniger Bürofläche. Zudem ist es auch nicht mehr unbedingt notwendig, dass sich diese Büroflächen in exponierten Lagen befinden. Das bedeutet, dass das Home-Office für die Unternehmen auf lange Sicht eine erhebliches Einsparpotenzial beherbergt.

Langfristig könnte das zur Folge haben, dass Büroimmobilien in Top Lagen deutlich weniger attraktiv sind und es durchaus möglich ist, dass das Umland oder die sogenannten B, C und D Lagen ein deutliches großes Interesse von Seiten der Unternehmen erlangen. Es ist damit zu rechnen, dass die Abwanderung aus den Großstädten nicht nur das private Wohnen betreffen wird, sondern auch die geschäftlichen Immobilien.