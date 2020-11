Hebeanlagen für Schaffung von Wohnraum

Im Raum Münster konnte man sogar einen Anstieg von bis zu 30 Prozent beobachten. Dabei finden sich in Deutschland immer noch unzählige Bestandsbauten mit nicht genutztem Wohnraum. Räume, die ungenutzt oder nur als Abstellflächen verwendet werden, weil aufgrund ihres Niveaus oder der Architektur der Einbau von sanitären Anlagen auf der jeweiligen Etage nicht möglich war.

Mittlerweile machen es jedoch moderne Hebeanlagen durchaus möglich, Niveaudifferenzen zu überwinden und somit in vielen Bereichen, wie zum Beispiel dem Keller oder dem Dachboden, ein Badezimmer zu installieren.

Was ist eine Hebeanlage?

Für Abwasserleitungen von Gebäuden gibt es strenge Vorschriften bezüglich des Gefälles. Mithilfe von Hebeanlagen wird in Gebäuden die gesetzlich vorgeschriebene Entsorgung von Abwässern über ein Gefälle auch in Bereichen möglich, wo dies vorher nicht umsetzbar war.

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die Entwässerung von Räumen unterhalb der Rückstauebene nach DIN EN 12056-4 „rückstausicher“ sein muss. Die Rückstauebene bezeichnet die Höhe, unter welcher besondere Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus Regen- und Mischwasserkanälen vorzunehmen sind. Üblicherweise befindet sich die Rückstauebene auf der Höhe des Straßenniveaus.

Eine Hebeanlage ist eine einfache Lösung für dieses Problem. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn Schmutz- oder Abwasser und Fäkalien nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben über ein Gefälle in die Kanalisation geleitet werden können. In der Regel wird die Anlage am tiefsten Punkt eines Gebäudes installiert (Keller). Wobei man sich unterschiedlicher Varianten bedient – freistehende Anlagen oder in einem Schacht bzw. einer Grube eingebaute Anlagen. Hebeanlagen bestehen aus Behältern und Pumpen. Sie „heben“ das Abwasser über eine Druckleitung mit einer Schleife über die Rückstauebene an und pumpen so auch bei einem eventuellen Rückstau das Abwasser in die Kanalisation. Die Hausentwässerung bleibt davon völlig unberührt und funktionsfähig.

Vorteile einer Hebeanlage:

Moderne Hebeanlagen ermöglichen nicht nur bisher ungenutzte Räume in Wohnraum zu verwandeln, sondern sind leicht zu installieren und zu bedienen und bieten zusätzlichen Schutz:

moderne Hebeanlagen sind leicht zu warten und relativ unsichtbar zu installieren

entsprechend ausgerüstet funktioniert eine moderne Wasserhebeanlage voll automatisch

sie bieten einen zusätzlichen Schutz bei Rohrbrüchen und Hochwasser

Welche Arten von Hebeanlagen gibt es?

Je nach Einsatzgebiet bzw. Nutzung werden Hebeanlagen untereilt in:

Fäkalienhebeanlagen

Diese Hebeanlagen dienen der Ableitung von fäkalienhaltigem Abwasser aus WC oder anderen Urinanlagen, welche Geruchsbelastungen verursachen. Sie sind mit entsprechenden gas- und wasserdichten Behältern ausgestattet, in welchen sie das anfallende Schmutzwasser sammeln.

Schmutzwasserhebeanlage

Sie dienen für das Sammeln und Ableiten von fäkalienfreiem Abwasser bzw. sogenanntem Grauwasser. Die Anlagen heben das Wasser automatisch mithilfe einer oder mehrerer Pumpen über die Rückstauebene an.

Fäkalienhebeanlagen für begrenzte Verwendung

Diese kleinen fäkalientauglichen Anlagen arbeiten mit Fäkalienzerkleinerung und verursachen aus diesem Grund eine größere Geräuschbelastung. Sie dienen nur für eine begrenzte Verwendung durch einen kleinen Nutzerkreis unter der Voraussetzung, dass sich im selben Gebäude oberhalb der Rückstauebene ein zweites Bad befindet.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Hebeanlagen dienen nicht nur der notwendigen Nachverdichtung von Wohnraum bei Bestandsbauten in Ballungsgebieten durch die Umwidmung bis dato brach liegender Räumlichkeiten. Auch der eine oder andere Eigenheimbesitzer greift auf die Installation einer Hebeanlage zurück, um zum Beispiel nach dem Einbau einer neuen Heizung Öllagerräume in Wohnraum oder einen Wellnessbereich umzuwandeln sowie auf dem ungenutzten Dachboden nachträglich eine Wohnung zu integrieren.

Foto: Photo by Andrea Davis on Unsplash

Wartung einer Hebeanlage

Die Wartung einer Hebeanlage ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben. Sie sorgt außerdem dafür, dass die Anlage lange und ohne Störungen funktioniert.

In Deutschland gibt es gesetzlich vorgeschriebene Fristen für das regelmäßige Warten der Hebeanlagen. Die Wartung ist von einem Fachbetrieb auszuführen und muss in folgenden Abständen erfolgen:

bei gewerblicher Nutzung: alle 3 Monate

bei Mehrfamilienhäusern: alle 6 Monate

bei Einfamilienhäusern: alle 12 Monate

Der Umfang der Wartungsarbeiten an Hebeanlagen unterliegt ebenfalls gesetzlichen Vorschriften. Dazu gehören zum Beispiel die Anlage, Armaturen und Schieber auf Dichtheit zu überprüfen. Ebenso sind Pumpe und Rückstausicherung zu überprüfen und der Sammelbehälter alle 2 Jahre von innen gründlich zu reinigen.