Strukturiert Umziehen

Checklisten sind hilfreich

Sobald feststeht, dass Sie umziehen, sollten Sie mit der Planung beginnen und alle anstehenden Aufgaben notieren. Sortieren Sie diese nach Priorität und bringen Sie eine zeitliche Struktur in ihre Liste. Bestimmen Sie auch, wer welche Aufgabe zu erledigen hat. Die Checklisten werden Ihnen verlässliche Helfer beim Umzug sein.

Beauftragen Sie möglichst frühzeitig ein Umzugsunternehmen . Hierfür bietet sich der Service von Umzug-365 perfekt an. Es ist ausgesprochen beruhigend, zu wissen, dass der Umzug auch tatsächlich zum gewünschten Termin über die Bühne gehen wird.

Vergessen Sie nicht, die Beschaffung von Umzugskartons auf Ihrer Liste zu vermerken. Planen Sie für jede Person und dann noch einmal für jeden Raum eine ausreichende Menge an Kartons ein. Sobald Sie erste Kartons haben, sollten Sie mit dem Packen von Dingen, die sie nicht unbedingt benötigen, beginnen. Das spart Ihnen später Zeit, die sie für andere Erledigungen verwenden können. Beschriften Sie alle Kartons sehr genau und kennzeichnen Sie Umzugskisten mit Inhalten, die Sie nach dem Umzug sofort wieder benötigen, deutlich. Achten Sie beim Packen darauf, die Umzugskartons nicht zu vollzupacken, denn sie müssen kurze Strecken von Hand getragen werden.

Möbel und Einrichtungsgegenstände begutachten

Schon frühzeitig sollten Sie überdenken, welche Ihrer Möbel Sie mit in die neue Wohnung nehmen möchten und einen Einrichtungsplan erstellen. Es ist nicht immer der Fall, dass die Quadratmeterzahl gleich bleibt oder sich vergrößert. Hat sie sich verkleinert, müssen Sie sich wahrscheinlich von einigen Möbelstücken trennen. Was nicht auf den Sperrmüll soll, können Sie verkaufen oder verschenken.

Ausmisten und Entrümpeln

Einige Wochen vor dem Umzug ist noch genügend Zeit zum Ausmisten. Nutzen Sie unbedingt einige Tage dafür. Weniger zu haben, macht den Umzug für Sie übersichtlicher und begrenzt die Umzugskosten etwas. Vergessen Sie Garage, Keller und Dachboden nicht. Auch hier lohnt sich ein strukturiertes Vorgehen. Nehmen Sie sich jeden Raum einzeln vor. Sobald Sie einen Überblick haben, sollten Sie einen Sperrmülltermin vereinbaren. Meist ist hier eine gewisse Vorlaufzeit einzuplanen. Sie können aber Dinge, die in Ihr Auto passen, direkt zum Wertstoffhof bringen. Gut Erhaltenes darf gespendet, verschenkt oder auf dem Flohmarkt verkauft werden. Sie sehen, es ist wirklich wichtig, sich frühzeitig mit dem Umzug zu beschäftigen.

Ein Umzugsunternehmen nutzen

Natürlich ist es möglich, den Umzug in Eigenregie mit Umzugshelfern aus dem Familien- und Freundeskreis und einem gemieteten Transporter zu bewältigen. Ein professionelles Umzugsunternehmen kann aber auch den gesamten Umzug übernehmen. Sie stellen damit sicher, dass alles problemlos im abgesteckten Zeitrahmen abläuft und die neue Wohnung schnell bezugsfertig ist. Die Profis bauen die Möbel ab und wieder auf, sie tragen die Umzugskartons, schließen auf Wunsch Wasch- und Spülmaschine an und hängen die Lampen auf. Stressfreier geht es kaum. Das Umzugsunternehmen kann sogar die Reinigung und Übergabe Ihrer alten Wohnung übernehmen.

Es steht Ihnen zudem frei, nur bestimmte Arbeiten beauftragen. Der Umzug wird einfacher, wenn Sie alles, was Ihnen zu umständlich oder zu schwierig erscheint, in die Hände der Profis geben. Ihre Eigenleistungen mindern am Ende die Rechnung.