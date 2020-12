Feste soll man feiern wie sie fallen, aber dem Anlass gemäß geschmückt.

Ankündigungsfunktion

Gerade im Münsterland während der Schützenfest-Saison von Mai bis September ein viel gesehenes Bild. Die Bruderschaften- und Vereine , ja oftmals die ganze Gemeinde ziert ihren Ort Bannern Flaggen und Wimpelketten. So wird jedem Mitbürger und Besucher des Ortes oft schon Wochen vorher angekündigt: Hier steht bald ein Fest an. Und da jeder Besucher bei diesen Veranstaltungen Willkommen ist, dient der Festschmuck hier fast als Einladungskarte. Durch den mindestens jährlich wiederkehrenden Gebrauch und den langen Einsatz bei Wind und Wetter verschleißen Wimpel, Fahnen und Banner immer wieder oder blassen aus. Daher sind die Vereine immer wieder auch auf Nachschub in guter Qualität und der jeweils benötigten Farbpalette angewiesen. Hier sind daher zum Beispiel Wimpelketten von Vereinsbedarf Deitert immer wieder gefragt. Denn Nachrüsten ist hier absolut sinnvoll: Der örtliche Festschmuck gibt sicher auch eine entsprechenden Visitenkarte für die Gemeinde und den organisierenden Verein ab. Da den oft ehrenamtlich tätigen Organisatoren oft die Zeit fehlt, ist ein verlässlicher Online-Shop mit großer Auswahl und hoher Qualität eine nützliche und smarte Hilfe.

Stiftung von Zusammenhalt und Zugehörigkeitsgefühl

Farben sind an dieser Stelle das richtige Stichwort. Die Verwendung von bestimmten Formen oder Farbkombinationen sind ein Aushängeschild für traditionsreiche Vereine. Hier sind die Banner und Wimpel fast von identitätsstiftender Bedeutung – ähnlich wie Orden und Pokale. Aber nicht nur Karneval-, Schützen-, Heimat- oder Sportvereine pflegen hier ihren eigenen Stil und erzeugen einen Wiedererkennungswert. Auch Unternehmen, Nachbarschaften und Privatpersonen sorgen mit einer einheitliche Farbgebung für einen roten Faden für ihre Feier: Von der Einladungskarte, über die Deko, den Festschmuck bis hin zur Bekleidung. Die Gäste fühlen sich dem Gastgeber, der Gesellschaft oder einfach dem Fest verbunden und haben das Gefühl „hier bin ich richtig, hier gehöre ich dazu.“ Und kehren bei frequenzmäßig wiederkehrenden Festen auch gerne erneut als Gast wieder ein.

Der Veranstaltung einen stimmigen Charakter geben

Bunte Farben erwärmen das Herz. Wer hier mit Farbtupfern Leben in sein Fest bringen möchte, sollte den Festschmuck selbstverständlich entsprechend auswählen. Gerade im Karneval darf hier ruhig wild kombiniert werden. Solche optischen Akzente erfreuen die Gäste und bringen sie gleich in die richtige Stimmung. Die Farbkomposition des Festschmuckes ist natürlich aber auch für festliche Anlässe wie etwa Kommunionen, Taufen oder Hochzeiten von elementarem Charakter. Dem Fest wird hier oft mit weißen oder cremefarbenen Fahnen und Wimpeln ein würdiges Ambiente verliehen. Der Festschmuck darf hier also ruhig üppig ausfallen – aber bitte in dezenten Farben. Die Lokalität – egal ob zu Hause, Kirche, Gaststäte, oder Festsaal – sollte nämlich sicher auch immer fototauglich sein. Das Ambiente wird so auch bildlich in angenehmer Erinnerung bleiben.